Макрон розпочинає триденний візит до Лондона: на зустрічах очікується згадка про Україну

Президент Франції Еммануель Макрон прибуває до Лондона сьогодні з триденним державним візитом. Це перший візит такого роду з 2008 року, і він стане важливим моментом для сусідських відносин, повідомляє Politico, пише УНН.

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Очікується, що візит супроводжуватиметься великою пишнотою та церемоніями сьогодні, коли очікується зустріч Макрона з королем Чарльзом III. "А потім відбудеться жорстка політика, оскільки прем'єр-міністр прагне укласти міграційну угоду до повернення президента Франції до Парижа", - пише видання.

Після того, як цього ранку на авіабазі Нортгольт їх зустрінуть Віллс і Кейт, Макрон і його дружина Бріжит проїдуться в кареті Віндзором разом з королем і королевою близько полудня. У Віндзорському замку їх зустрінуть з багатьма церемоніальними речами (зброя, полкові оркестри, "предмети, що стосуються Франції" з Королівської колекції), перш ніж їх пригостять обідом. Більшу частину цього знімуть на відео та покажуть по телебаченню, зазначає видання.

Як очікується, король привітає прогрес двох країн у перезавантаженні відносин після Brexit, їхню постійну підтримку України та їхні спільні цілі щодо зміни клімату.

Колишній дипломат сказав, що офіційні особи будуть уважно стежити за будь-якою згадкою про підтримку України або "перезавантаження" Стармером відносин між Великою Британією та ЄС.

"Подивіться, що король зробив щодо Канади та України, не сказавши ні слова", - зазначили вони, маючи на увазі, як пише видання, "його нещодавню демонстрацію солідарності з країною Британської Співдружності та з Володимиром Зеленським перед обличчям немилості Дональда Трампа".

А потім Макрон, як вказано, швидко вирушить до Лондона, щоб звернутися до обох палат британського парламенту о 16:15 за місцевим часом.

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