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Макрон і Стармер розходяться в поглядах на допомогу Україні та Трампа: деталі

Київ • УНН

 • 5469 перегляди

Президент Франції Емманюель Макрон та прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер мають розбіжності щодо допомоги Україні в рамках "коаліції охочих" та підходів до спілкування з Дональдом Трампом. Франція роздратована рішенням Британії взаємодіяти з Трампом, тоді як Лондон дратується через підхід Парижа до переговорів.

Макрон і Стармер розходяться в поглядах на допомогу Україні та Трампа: деталі

Між президентом Франції Емманюелем Макроном та прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером виникли розбіжності щодо допомоги Україні в рамках "коаліції охочих". Про це повідомляє УНН з посиланням на Politico.

Деталі

Також розбіжності виникли через різний підхід до спілкування з президентом США Дональдом Трампом. Як зазначає видання, у Франції почали висловлювати роздратування рішенням Британії взаємодіяти з Трампом на тлі прагнення утримати його у переговорах для миру в Україні.

Водночас у Лондоні почали дратуватися через підхід Парижа щодо переговорів. За словами одного з високопоставлених британських дипломатів було прийнято рішення вести складні розмови приватно, що не є в стилі Макрона.

Дипломат назвав стратегію Стармера у спілкуванні з президентом США як "безсоромну, але необхідну".

Нагадаємо

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц анонсував нові переговори "коаліції охочих" для підтримки України. Він також повідомив, що президент США Дональд Трамп "дуже чітко заявив про свою відданість статті 5 НАТО".

Євген Устименко

Євген Устименко

ПолітикаНовини Світу
Кір Стармер
НАТО
Дональд Трамп
Емманюель Макрон
Франція
Велика Британія
Німеччина
Tesla
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