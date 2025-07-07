Макрон і Стармер розходяться в поглядах на допомогу Україні та Трампа: деталі

Між президентом Франції Емманюелем Макроном та прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером виникли розбіжності щодо допомоги Україні в рамках "коаліції охочих". Про це повідомляє УНН з посиланням на Politico.

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Також розбіжності виникли через різний підхід до спілкування з президентом США Дональдом Трампом. Як зазначає видання, у Франції почали висловлювати роздратування рішенням Британії взаємодіяти з Трампом на тлі прагнення утримати його у переговорах для миру в Україні.

Водночас у Лондоні почали дратуватися через підхід Парижа щодо переговорів. За словами одного з високопоставлених британських дипломатів було прийнято рішення вести складні розмови приватно, що не є в стилі Макрона.

Дипломат назвав стратегію Стармера у спілкуванні з президентом США як "безсоромну, але необхідну".

Нагадаємо

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц анонсував нові переговори "коаліції охочих" для підтримки України. Він також повідомив, що президент США Дональд Трамп "дуже чітко заявив про свою відданість статті 5 НАТО".