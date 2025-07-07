Макрон и Стармер расходятся во взглядах на помощь Украине и Трампа: детали

$41.730.01
49.120.05
ukenru
Войска рф в Харькове и Запорожье атаковали ТЦК и поблизости, есть раненые - Сухопутные войска
08:27 • 487 просмотра
Войска рф в Харькове и Запорожье атаковали ТЦК и поблизости, есть раненые - Сухопутные войска
Эксклюзив
07:42 • 2162 просмотра
Демографический коллапс: как падение рождаемости подрывает экономику Украины - комментарий эксперта
Эксклюзив
07:09 • 9453 просмотра
Защита обвиняемого во взяточничестве нардепа Кузьминых не явилась почти на треть заседаний - ВАКС
03:41 • 10436 просмотра
Украину накроет аномальная жара до +36 градусов
Эксклюзив
6 июля, 12:18 • 44929 просмотра
Атака на ТЦК в Кременчуге: спикер командования Сухопутных войск сообщил, есть ли пострадавшие
Эксклюзив
6 июля, 08:52 • 120391 просмотра
В Одесской области на стройке погиб нелегал
Эксклюзив
6 июля, 06:37 • 121952 просмотра
Как переход Урана в Близнецы повлияет на знаки Зодиака: астропрогноз на 7–13 июля
5 июля, 17:41 • 228191 просмотра
Пять захватывающих приключенческих фильмов: что посмотреть в жаркие дни
Эксклюзив
4 июля, 15:30 • 364904 просмотра
Вся правда о ферментированных продуктах: есть ли от них польза и какая опасность для организма в них кроется
Эксклюзив
4 июля, 14:07 • 375035 просмотра
Конкурс АРМА с "риском": кто будет отвечать за передачу ТРЦ "Гулливер" компании с российским следом
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+30°
2.7м/с
42%
746мм
Популярные новости
В столице ПВО работает по российским дронам – КМВА6 июля, 22:56 • 20534 просмотра
"Он слетел с катушек, это смешно": Трамп публично посмеялся над Маском и высмеял его новую политическую партию03:03 • 18377 просмотра
Число пострадавших от атаки дронов в Харькове возросло до 13 человек03:46 • 20460 просмотра
В Харькове уже 20 пострадавших в результате утренней российской атаки04:27 • 10195 просмотра
В Харькове уже 27 пострадавших от утренней атаки рф: показали последствия05:19 • 7330 просмотра
публикации
Защита обвиняемого во взяточничестве нардепа Кузьминых не явилась почти на треть заседаний - ВАКС
Эксклюзив
07:09 • 9442 просмотра
В Техасе число погибших в результате мощного наводнения достигло 82 человек: в регион введена Национальная гвардия06:56 • 4150 просмотра
Сезон арбузов: когда ягоды становятся безопасными и максимально полезными
Эксклюзив
5 июля, 07:00 • 151029 просмотра
Вся правда о ферментированных продуктах: есть ли от них польза и какая опасность для организма в них кроется
Эксклюзив
4 июля, 15:30 • 364903 просмотра
Конкурс АРМА с "риском": кто будет отвечать за передачу ТРЦ "Гулливер" компании с российским следом
Эксклюзив
4 июля, 14:07 • 375035 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Олег Синегубов
Игорь Терехов
Венедиктова Ирина Валентиновна
Рустем Умеров
Актуальные места
Украина
Харьков
Соединённые Штаты
Запорожская область
Запорожье
Реклама
УНН Lite
Пять захватывающих приключенческих фильмов: что посмотреть в жаркие дни5 июля, 17:41 • 228189 просмотра
Oasis воссоединились на сцене спустя 16 лет: дали первый концерт5 июля, 08:59 • 78654 просмотра
Кэти Перри и Орландо Блум подтвердили разрыв4 июля, 06:59 • 199607 просмотра
Сериал «Мистер и миссис Смит» переезжает в Лос-Анджелес: второй сезон будут снимать в Калифорнии3 июля, 09:28 • 225779 просмотра
Звезда "Звездного пути: Энтерпрайз" Питер-Генри Шредер умер в возрасте 90 лет2 июля, 14:57 • 194601 просмотра
Актуальное
Шахед-136
Ракетная система С-300
Ракетная система С-400
9К720 Искандер
Су-34

Макрон и Стармер расходятся во взглядах на помощь Украине и Трампа: детали

Киев • УНН

 • 637 просмотра

Президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер имеют разногласия относительно помощи Украине в рамках «коалиции желающих» и подходов к общению с Дональдом Трампом. Франция раздражена решением Британии взаимодействовать с Трампом, тогда как Лондон раздражается из-за подхода Парижа к переговорам.

Макрон и Стармер расходятся во взглядах на помощь Украине и Трампа: детали

Между президентом Франции Эмманюэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Киром Стармером возникли разногласия относительно помощи Украине в рамках "коалиции желающих". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Politico.

Подробности

Также разногласия возникли из-за разного подхода к общению с президентом США Дональдом Трампом. Как отмечает издание, во Франции начали выражать раздражение решением Британии взаимодействовать с Трампом на фоне стремления удержать его в переговорах для мира в Украине.

В то же время в Лондоне начали раздражаться из-за подхода Парижа к переговорам. По словам одного из высокопоставленных британских дипломатов, было принято решение вести сложные разговоры приватно, что не в стиле Макрона.

Дипломат назвал стратегию Стармера в общении с президентом США как "бесстыдную, но необходимую".

Напомним

Канцлер Германии Фридрих Мерц анонсировал новые переговоры "коалиции желающих" для поддержки Украины. Он также сообщил, что президент США Дональд Трамп "очень четко заявил о своей приверженности статье 5 НАТО".

Евгений Устименко

Евгений Устименко

политикаНовости Мира
Кир Стармер
НАТО
Дональд Трамп
Эммануэль Макрон
Франция
Великобритания
Германия
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9