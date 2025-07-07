Макрон и Стармер расходятся во взглядах на помощь Украине и Трампа: детали

Между президентом Франции Эмманюэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Киром Стармером возникли разногласия относительно помощи Украине в рамках "коалиции желающих". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Politico.

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Также разногласия возникли из-за разного подхода к общению с президентом США Дональдом Трампом. Как отмечает издание, во Франции начали выражать раздражение решением Британии взаимодействовать с Трампом на фоне стремления удержать его в переговорах для мира в Украине.

В то же время в Лондоне начали раздражаться из-за подхода Парижа к переговорам. По словам одного из высокопоставленных британских дипломатов, было принято решение вести сложные разговоры приватно, что не в стиле Макрона.

Дипломат назвал стратегию Стармера в общении с президентом США как "бесстыдную, но необходимую".

Напомним

Канцлер Германии Фридрих Мерц анонсировал новые переговоры "коалиции желающих" для поддержки Украины. Он также сообщил, что президент США Дональд Трамп "очень четко заявил о своей приверженности статье 5 НАТО".