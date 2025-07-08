Президент Франции Эммануэль Макрон прибывает в Лондон сегодня с трехдневным государственным визитом. Это первый визит такого рода с 2008 года, и он станет важным моментом для соседских отношений, сообщает Politico, пишет УНН.

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Ожидается, что визит будет сопровождаться большой пышностью и церемониями сегодня, когда ожидается встреча Макрона с королем Карлом III. "А затем состоится жесткая политика, поскольку премьер-министр стремится заключить миграционное соглашение до возвращения президента Франции в Париж", - пишет издание.

После того, как этим утром на авиабазе Нортгольт их встретят Уиллс и Кейт, Макрон и его жена Брижит проедутся в карете по Виндзору вместе с королем и королевой около полудня. В Виндзорском замке их встретят со многими церемониальными вещами (оружие, полковые оркестры, "предметы, касающиеся Франции" из Королевской коллекции), прежде чем их угостят обедом. Большая часть этого будет снята на видео и показана по телевидению, отмечает издание.

Как ожидается, король поприветствует прогресс двух стран в перезагрузке отношений после Brexit, их постоянную поддержку Украины и их общие цели по изменению климата.

Бывший дипломат сказал, что официальные лица будут внимательно следить за любым упоминанием о поддержке Украины или "перезагрузке" Стармером отношений между Великобританией и ЕС.

"Посмотрите, что король сделал в отношении Канады и Украины, не сказав ни слова", - отметили они, имея в виду, как пишет издание, "его недавнюю демонстрацию солидарности со страной Британского Содружества и с Владимиром Зеленским перед лицом немилости Дональда Трампа".

А затем Макрон, как указано, быстро отправится в Лондон, чтобы обратиться к обеим палатам британского парламента в 16:15 по местному времени.

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