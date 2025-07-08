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Макрон на початку візиту до Британії згадав про підтримку України

Київ • УНН

 • 444 перегляди

Президент Франції Еммануель Макрон розпочав державний візит до Великої Британії, де відбудеться франко-британський саміт. Обговорюватимуться безпека, оборона, ядерна енергетика, космос, інновації, штучний інтелект, міграція, культура та підтримка України.

Макрон на початку візиту до Британії згадав про підтримку України

Президент Франції Еммануель Макрон перед прибуттям до Великої Британії з державним візитом, у рамках якого заплановано проведення франко-британського саміту, згадав про подальшу підтримку України. Про це він написав у соцмережі Х, пише УНН.

Я прибуваю до Сполученого Королівства з державним візитом, за яким відбудеться франко-британський саміт. Це важливий момент для наших двох націй. Сполучене Королівство — стратегічний партнер, союзник, друг. Наші зв’язки давні, виковані історією та зміцнені довірою

- повідомив Макрон.

Він також зазначив, що країни разом будуть вирішувати головні виклики теперешнього часу: безпека, оборона, ядерна енергетика, космос, інновації, штучний інтелект, міграція та культура. Усі ці сфери — це ті, де ми прагнемо діяти разом і поглиблювати нашу співпрацю у конкретний, ефективний і тривалий спосіб.

Наші спільні зусилля на підтримку України — адже йдеться про безпеку нашого континенту — наші індустріальні проекти з EDF, наша співпраця в космічній сфері та спільна військова діяльність — усе це конкретні приклади, що демонструють, наскільки жваве та орієнтоване на майбутнє наше партнерство

- додав Макрон.

Нагадаємо

Президент Франції Еммануель Макрон розпочинає триденний державний візит до Лондона, перший з 2008 року. Очікується зустріч з королем Чарльзом III та обговорення міграційної угоди.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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Європейський Союз
Емманюель Макрон
Чарльз III
Велика Британія
Європа
Лондон
Tesla
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