Макрон на початку візиту до Британії згадав про підтримку України

Президент Франції Еммануель Макрон перед прибуттям до Великої Британії з державним візитом, у рамках якого заплановано проведення франко-британського саміту, згадав про подальшу підтримку України. Про це він написав у соцмережі Х, пише УНН.

Я прибуваю до Сполученого Королівства з державним візитом, за яким відбудеться франко-британський саміт. Це важливий момент для наших двох націй. Сполучене Королівство — стратегічний партнер, союзник, друг. Наші зв’язки давні, виковані історією та зміцнені довірою - повідомив Макрон.

Він також зазначив, що країни разом будуть вирішувати головні виклики теперешнього часу: безпека, оборона, ядерна енергетика, космос, інновації, штучний інтелект, міграція та культура. Усі ці сфери — це ті, де ми прагнемо діяти разом і поглиблювати нашу співпрацю у конкретний, ефективний і тривалий спосіб.

Наші спільні зусилля на підтримку України — адже йдеться про безпеку нашого континенту — наші індустріальні проекти з EDF, наша співпраця в космічній сфері та спільна військова діяльність — усе це конкретні приклади, що демонструють, наскільки жваве та орієнтоване на майбутнє наше партнерство - додав Макрон.

Нагадаємо

Президент Франції Еммануель Макрон розпочинає триденний державний візит до Лондона, перший з 2008 року. Очікується зустріч з королем Чарльзом III та обговорення міграційної угоди.