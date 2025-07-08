Макрон зустрівся з королем Чарльзом III у Віндзорі

Прибувши до Великої Британії, президент Франції Еммануель Макрон зараз перебуває у Віндзорі, де зустрічається з королем Британії Чарльзом III, передає УНН із посиланням на The Guardian.

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Reuters зазначає, що Макрон має міцні особисті стосунки з королем, і були посмішки.

Очікується, що Чарльз наголосить на "множині складних загроз", з якими стикаються обидві країни, коли пізніше виступатиме в замку.

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У супроводі спадкоємця престолу принца Вільяма та його дружини, принцеси Кетрін.

Reuters додає, що перед тим, як вирушити до Лондона, щоб звернутися до парламенту, Макрон приєднався до Чарльза, щоб оглянути Почесну варту. Він мав пообідати з родиною та оглянути Королівську колекцію, картини та меблі, зібрані Віндзорами протягом століть.

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