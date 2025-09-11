Принц Гарри выступил на церемонии премии Дианы, его брат Уильям не прибыл на мероприятие
Киев • УНН
Принц Гарри завершил визит в Великобританию, выступив на церемонии вручения премии Дианы. Он подчеркнул важность молодежи в изменении мира и отметил наследие матери, принцессы Дианы.
Принц Гарри завершил свой визит в Великобританию участием в церемонии вручения премии Дианы в Лондоне – событии, которое напомнило о наследии его матери и подчеркнуло единственное общее дело, которое до сих пор объединяет братьев Гарри и Уильяма, несмотря на напряженные отношения. Об этом говорится в материале издания People, пишет УНН.
Детали
11 сентября 40-летний герцог Сассекский выступил перед молодыми активистами, которые реализуют собственные социальные инициативы. Он подчеркнул, что сила молодежи способна менять мир, и призвал их действовать смело.
Моя мать верила в силу и способность молодых людей позитивно влиять на мир. Премия Дианы продолжает ее наследие, ставя молодых людей в центр всего, что они делают. Мое послание ко всем: не стойте на месте, не молчите – заставьте их услышать вас
Гарри также отметил, что реальные истории о том, как участие в общественных акциях дало молодым людям "цель, уверенность и радость", значительно сильнее сухой статистики.
Состоится ли примирение отца и сына: принца Гарри видели возле резиденции короля Чарльза10.09.25, 21:21 • 3820 просмотров
Это напомнило мне, что свобода действий – это не роскошь для молодых людей, это спасательный круг
Событие стало частью программы "Десятилетие благополучия молодежи", которая имеет целью сделать психическое здоровье молодого поколения мировым приоритетом. Исполнительный директор фонда Тесси Оджё подчеркнула, что наследие принцессы Дианы живет в ее сыновьях: "Они воплощают ценности своей матери – долг, служение, сострадание и бескорыстие".
Церемония состоялась сразу после важного для Гарри события – его первой за 19 месяцев личной встречи с отцом, королем Чарльзом, который проходит лечение от рака. Королевский двор подтвердил, что отец и сын имели частное чаепитие в Кларенс-Хаусе. На вопрос журналистов о состоянии здоровья монарха Гарри ответил коротко: "Да, он прекрасно, спасибо".
Несмотря на то, что премия Дианы остается редким мостиком между братьями, принц Уильям не присоединился к мероприятию. Эксперты отмечают, что их примирение пока не на горизонте.
Telegraph: принц Гарри впервые почти за 2 года встретился с отцом - королем Чарльзом11.09.25, 10:32 • 12915 просмотров