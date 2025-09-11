Принц Гарри выступил на церемонии премии Дианы, его брат Уильям не прибыл на мероприятие

$41.210.09
48.240.05
ukenru
12:34 • 3012 просмотра
Зеленский сравнил атаку дронов на Польшу с аннексией Крыма
12:15 • 6960 просмотра
рф атаковала Польшу, чтобы Украине не передали новые системы ПВО накануне зимы - Зеленский
Эксклюзив
12:15 • 7260 просмотра
Рост заболеваемости COVID-19: в Минздраве рассказали, вернется ли в Украину масочный режим
11:02 • 9022 просмотра
НБУ снова сохранил учетную ставку на уровне 15,5%
Эксклюзив
09:51 • 11662 просмотра
Министр финансов Марченко прокомментировал подготовку Госбюджета-2026
Эксклюзив
09:16 • 12363 просмотра
Минэкономики о новом Трудовом кодексе: почти готов к внесению на рассмотрение ВР
11 сентября, 07:11 • 18224 просмотра
Польша реагирует на вторжение дронов РФ: воздушное движение на востоке страны ограничено до зимы
11 сентября, 05:01 • 39875 просмотра
Годовщина терактов 11 сентября: каким был самый масштабный теракт в истории человечества
Эксклюзив
10 сентября, 15:04 • 44866 просмотра
Откажется ли Евросоюз от российского газа под давлением США: объясняет эксперт
Эксклюзив
10 сентября, 13:48 • 99614 просмотра
Прицельные удары врага по промышленным объектам в Украине: когда восстановление становится не просто бизнесом, а ответственностьюPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+23°
5м/с
33%
755мм
Популярные новости
Мерц о вторжении дронов РФ в Польшу: сознательная провокация Кремля11 сентября, 03:46 • 23449 просмотра
Атака дронов на Украину 11 сентября: ПВО уничтожила 62 вражеских БПЛАPhoto11 сентября, 06:42 • 17076 просмотра
Вторжение российских БПЛА в воздушное пространство Польши: Варшава созвала экстренное заседание Совета Безопасности ООН11 сентября, 07:22 • 17342 просмотра
Telegraph: принц Гарри впервые почти за 2 года встретился с отцом - королем Чарльзом11 сентября, 07:32 • 12848 просмотра
Осеннее тепло в чашке: 5 напитков для уютных вечеровPhoto11:11 • 11964 просмотра
публикации
Осеннее тепло в чашке: 5 напитков для уютных вечеровPhoto11:11 • 12028 просмотра
Годовщина терактов 11 сентября: каким был самый масштабный теракт в истории человечества11 сентября, 05:01 • 39871 просмотра
Прицельные удары врага по промышленным объектам в Украине: когда восстановление становится не просто бизнесом, а ответственностьюPhoto
Эксклюзив
10 сентября, 13:48 • 99611 просмотра
Стратегия доступности: как собственные торговые марки аптек снижают цены на лекарства и развивают рынок
Эксклюзив
10 сентября, 10:41 • 89721 просмотра
"Нам просто выключили рубильник": соучредительница "Конкорда" Юлия Соседка рассказала, как Нацбанк решил вывести банк с рынка10 сентября, 09:29 • 68495 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Михаил Федоров
Александр Стабб
Денис Шмыгаль
Актуальные места
Украина
Польша
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Беларусь
Реклама
УНН Lite
Осеннее тепло в чашке: 5 напитков для уютных вечеровPhoto11:11 • 12028 просмотра
Telegraph: принц Гарри впервые почти за 2 года встретился с отцом - королем Чарльзом11 сентября, 07:32 • 12892 просмотра
Coldplay анонсировали продолжение тура "Music Of The Spheres" в 2027 году: впереди более 130 новых концертов10 сентября, 12:07 • 27952 просмотра
Свадьба на подиуме: дизайнер Катя Сильченко вышла замуж во время финала Ukrainian Fashion WeekPhoto9 сентября, 07:45 • 92533 просмотра
Apple представит iPhone 17 на «Awe Dropping»: стоит ли ожидать «революционных» изменений?8 сентября, 15:39 • 83527 просмотра
Актуальное
Хранитель
MIM-104 Patriot
Шахед-136
Нефть
СВИФТ

Принц Гарри выступил на церемонии премии Дианы, его брат Уильям не прибыл на мероприятие

Киев • УНН

 • 96 просмотра

Принц Гарри завершил визит в Великобританию, выступив на церемонии вручения премии Дианы. Он подчеркнул важность молодежи в изменении мира и отметил наследие матери, принцессы Дианы.

Принц Гарри выступил на церемонии премии Дианы, его брат Уильям не прибыл на мероприятие

Принц Гарри завершил свой визит в Великобританию участием в церемонии вручения премии Дианы в Лондоне – событии, которое напомнило о наследии его матери и подчеркнуло единственное общее дело, которое до сих пор объединяет братьев Гарри и Уильяма, несмотря на напряженные отношения. Об этом говорится в материале издания People, пишет УНН.

Детали

11 сентября 40-летний герцог Сассекский выступил перед молодыми активистами, которые реализуют собственные социальные инициативы. Он подчеркнул, что сила молодежи способна менять мир, и призвал их действовать смело.

Моя мать верила в силу и способность молодых людей позитивно влиять на мир. Премия Дианы продолжает ее наследие, ставя молодых людей в центр всего, что они делают. Мое послание ко всем: не стойте на месте, не молчите – заставьте их услышать вас 

– призвал принц.

Гарри также отметил, что реальные истории о том, как участие в общественных акциях дало молодым людям "цель, уверенность и радость", значительно сильнее сухой статистики.

Состоится ли примирение отца и сына: принца Гарри видели возле резиденции короля Чарльза10.09.25, 21:21 • 3820 просмотров

Это напомнило мне, что свобода действий – это не роскошь для молодых людей, это спасательный круг 

– подчеркнул Гарри.

Событие стало частью программы "Десятилетие благополучия молодежи", которая имеет целью сделать психическое здоровье молодого поколения мировым приоритетом. Исполнительный директор фонда Тесси Оджё подчеркнула, что наследие принцессы Дианы живет в ее сыновьях: "Они воплощают ценности своей матери – долг, служение, сострадание и бескорыстие".

Церемония состоялась сразу после важного для Гарри события – его первой за 19 месяцев личной встречи с отцом, королем Чарльзом, который проходит лечение от рака. Королевский двор подтвердил, что отец и сын имели частное чаепитие в Кларенс-Хаусе. На вопрос журналистов о состоянии здоровья монарха Гарри ответил коротко: "Да, он прекрасно, спасибо".

Несмотря на то, что премия Дианы остается редким мостиком между братьями, принц Уильям не присоединился к мероприятию. Эксперты отмечают, что их примирение пока не на горизонте.

Telegraph: принц Гарри впервые почти за 2 года встретился с отцом - королем Чарльзом11.09.25, 10:32 • 12915 просмотров

Степан Гафтко

Новости Мира
Ежедневная газета "Дейли Телеграф"
Уильям, принц Уэльский
благотворительность
Принц Гарри, герцог Сассекский
Карл III
Великобритания
Лондон