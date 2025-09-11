$41.210.09
Принц Гаррі виступив на церемонії премії Діани, його брат Вільям не прибув на захід

Київ • УНН

 • 244 перегляди

Принц Гаррі завершив візит до Великої Британії, виступивши на церемонії вручення премії Діани. Він наголосив на важливості молоді у зміні світу та відзначив спадщину матері, принцеси Діани.

Принц Гаррі виступив на церемонії премії Діани, його брат Вільям не прибув на захід

Принц Гаррі завершив свій візит до Великої Британії участю у церемонії вручення премії Діани в Лондоні – події, яка нагадала про спадщину його матері та підкреслила єдину спільну справу, що досі об’єднує братів Гаррі та Вільяма, попри напружені стосунки. Про це йдеться у матеріалі видання Рeople, пише УНН.

Деталі

11 вересня 40-річний герцог Сассекський виступив перед молодими активістами, які реалізують власні соціальні ініціативи. Він наголосив, що сила молоді здатна змінювати світ, і закликав їх діяти сміливо.

Моя мати вірила в силу та здатність молодих людей позитивно впливати на світ. Премія Діани продовжує її спадщину, ставлячи молодих людей у центр усього, що вони роблять. Моє послання до всіх: не стійте на місці, не мовчіть – змусьте їх почути вас 

– закликав принц.

Гаррі також відзначив, що реальні історії про те, як участь у суспільних акціях дала молодим людям "мету, впевненість і радість", значно сильніші за суху статистику.

Чи відбудеться примирення батька і сина: принца Гаррі бачили біля резиденції короля Чарльза10.09.25, 21:21 • 3822 перегляди

Це нагадало мені, що свобода дій – це не розкіш для молодих людей, це рятівне коло 

– підкреслив Гаррі.

Подія стала частиною програми "Десятиліття благополуччя молоді", яка має на меті зробити психічне здоров’я молодого покоління світовим пріоритетом. Виконавча директорка фонду Тессі Оджо наголосила, що спадщина принцеси Діани живе у її синах: "Вони втілюють цінності своєї матері – обов'язок, служіння, співчуття та безкорисливість".

Церемонія відбулася одразу після важливої для Гаррі події – його першої за 19 місяців особистої зустрічі з батьком, королем Чарльзом, який проходить лікування від раку. Королівський двір підтвердив, що батько і син мали приватне чаювання в Кларенс-Хаусі. На запитання журналістів про стан здоров’я монарха Гаррі відповів коротко: "Так, він чудово, дякую".

Попри те, що премія Діани залишається рідкісним містком між братами, принц Вільям не приєднався до заходу. Експерти зазначають, що їхнє примирення поки не на горизонті.

Тelegraph: принц Гаррі вперше за майже 2 роки зустрівся з батьком - королем Чарльзом11.09.25, 10:32 • 13221 перегляд

Степан Гафтко

