33-летняя инженер с инвалидностью совершила исторический полет к границе космоса

33-летняя инженер Михаэла Бентхаус стала первым человеком с инвалидностью, совершившим полет к границе космоса. Она приняла участие в суборбитальном полете компании Blue Origin, стартовавшем из Техаса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Sky News.

Михаэла Бентхаус летела вместе с пятью другими пассажирами на борту суборбитального корабля New Shepard. Полет длился около 10 минут и достиг высоты более 65 миль до линии Кармана, которая считается границей космоса.

По словам Бентхаус, во время подъема в атмосферу она смеялась вместе с коллегами на протяжении всего полета.

"Это был самый крутой опыт", - сказала она, добавив: "Никогда не стоит отказываться от своей мечты, не так ли?"

Бентхаус родилась в Германии и семь лет назад получила серьезные травмы во время катания на горном велосипеде, что привело к повреждению спинного мозга и потере способности ходить.

Она участвовала в программе стажировки для аспирантов Европейского космического агентства в Нидерландах, в 2022 году пережила невесомость во время параболического полета из Хьюстона, а менее чем через два года приняла участие в двухнедельной имитации космической миссии в Польше.

Перед полетом Бентхаус признавалась: "Никогда не думала, что космический полет будет для меня реальным вариантом, потому что даже для суперздорового человека это такая конкуренция, не так ли?"

Нет истории о полетах людей с инвалидностью в космос", - добавила она.

Полет Blue Origin стал первым таким опытом для пользователя кресла колесного.

