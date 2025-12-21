$42.340.00
20 декабря, 17:28
"Стоим там, где стоим" - Зеленский о вопросе территорий в мирном соглашении
Эксклюзив
20 декабря, 17:18
В Днепропетровской области ТЦК случайно пыталось "бусифицировать" нардепа
20 декабря, 17:00
Бюджетные подарки: идеи, которые помогут сэкономить
20 декабря, 16:36
Не видим предпосылок: в правительстве ответили, изменятся ли цены на топливо из-за ударов рф по Одесской области
20 декабря, 14:15
Выборы обсуждали с США, они вероятно знают, как помочь с безопасностью, а МИД уже занимается инфраструктурой за границей - Зеленский
20 декабря, 11:29
На россии снова “просел грунт”: на этот раз вместе с магистральным газопроводомPhoto
20 декабря, 10:44
Число жертв российского удара по Одессе возросло: оккупанты также атаковали порт города Южный
20 декабря, 09:25
Дальнобойные дроны СБУ уничтожили два российских Су-27 на аэродроме Бельбек в КрымуPhoto
20 декабря, 08:51
Отключение света 20 декабря: россияне обесточили потребителей в четырех областях Украины
20 декабря, 07:13
Силы обороны поразили российский корабль "Охотник" и платформу "Лукойла" в Каспийском море
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

33-летняя инженер с инвалидностью совершила исторический полет к границе космоса

Киев • УНН

 • 10 просмотра

33-летняя инженер Михаэла Бентхаус стала первым человеком с инвалидностью, совершившим суборбитальный полет компании Blue Origin. Полет длился 10 минут, достигнув высоты более 65 миль до линии Кармана.

33-летняя инженер Михаэла Бентхаус стала первым человеком с инвалидностью, совершившим полет к границе космоса. Она приняла участие в суборбитальном полете компании Blue Origin, стартовавшем из Техаса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Sky News.

Михаэла Бентхаус летела вместе с пятью другими пассажирами на борту суборбитального корабля New Shepard. Полет длился около 10 минут и достиг высоты более 65 миль до линии Кармана, которая считается границей космоса.

По словам Бентхаус, во время подъема в атмосферу она смеялась вместе с коллегами на протяжении всего полета.

"Это был самый крутой опыт", - сказала она, добавив: "Никогда не стоит отказываться от своей мечты, не так ли?"

Бентхаус родилась в Германии и семь лет назад получила серьезные травмы во время катания на горном велосипеде, что привело к повреждению спинного мозга и потере способности ходить.

Она участвовала в программе стажировки для аспирантов Европейского космического агентства в Нидерландах, в 2022 году пережила невесомость во время параболического полета из Хьюстона, а менее чем через два года приняла участие в двухнедельной имитации космической миссии в Польше.

Перед полетом Бентхаус признавалась: "Никогда не думала, что космический полет будет для меня реальным вариантом, потому что даже для суперздорового человека это такая конкуренция, не так ли?"

Нет истории о полетах людей с инвалидностью в космос", - добавила она.

Полет Blue Origin стал первым таким опытом для пользователя кресла колесного.

Трамп издал указ о радикальном ускорении программы "Артемида", установив жесткие сроки для доминирования США вне Земли. Документ предусматривает возвращение людей на Луну к 2028 году и закладывание основы для полета на Марс.

Алла Киосак

