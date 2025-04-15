"За пределами пародии". Модель Ратаковски "возмущена" полетом Кэти Перри в космос на корабле Blue Origin

Модель Эмили Ратаковски выразила свое "возмущение" по поводу недавнего космического полета актрисы и композитора Кэти Перри. Об этом сообщает сайт NME, передает УНН.

В понедельник, 14 апреля, Кэти Перри стала одной из шести женщин, отправившихся в космос в составе отдельной женской экспедиции. Кроме нее, частью женской космической экспедиции стали телеведущая CBS Гейл Кинг, бывшая инженер NASA Айша Боу, активистка и основательница движения Rise Аманда Нгуен, продюсер Кэриэнн Флинн. Возглавила экспедицию Лорен Санчес, невеста основателя аэрокосмической компании Blue Origin Джеффа Безоса.

После возвращения экспедиции на Землю Ратаковски раскритиковала участие Перри в полете.

Это конец света. Это уже за пределами пародии. Вы заботитесь о Земле и летите в космическом корабле, который построен и оплачен компанией, уничтожающей планету?