"За пределами пародии". Модель Ратаковски "возмущена" полетом Кэти Перри в космос на корабле Blue Origin
Киев • УНН
Эмили Ратаковски раскритиковала Кэти Перри за полет в космос на корабле компании Blue Origin Джеффа Безоса, которая, по ее словам, «уничтожает планету». В экспедиции было шесть женщин.
Модель Эмили Ратаковски выразила свое "возмущение" по поводу недавнего космического полета актрисы и композитора Кэти Перри. Об этом сообщает сайт NME, передает УНН.
Детали
В понедельник, 14 апреля, Кэти Перри стала одной из шести женщин, отправившихся в космос в составе отдельной женской экспедиции. Кроме нее, частью женской космической экспедиции стали телеведущая CBS Гейл Кинг, бывшая инженер NASA Айша Боу, активистка и основательница движения Rise Аманда Нгуен, продюсер Кэриэнн Флинн. Возглавила экспедицию Лорен Санчес, невеста основателя аэрокосмической компании Blue Origin Джеффа Безоса.
После возвращения экспедиции на Землю Ратаковски раскритиковала участие Перри в полете.
Это конец света. Это уже за пределами пародии. Вы заботитесь о Земле и летите в космическом корабле, который построен и оплачен компанией, уничтожающей планету?
Напомним
Частные компании, как Blue Origin и Virgin Galactic, отправили почти 120 гражданских в космос. Аренда капсулы SpaceX стоит 200 млн долларов, а суборбитальные полеты стоят около 500 тыс. долларов США.