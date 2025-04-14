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Financial Times

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The Guardian

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Космічний туризм набирає оберти: близько 120 цивільних осіб вже були у космосі

Київ • УНН

 • 8766 перегляди

Приватні компанії, як Blue Origin та Virgin Galactic, відправили майже 120 цивільних у космос. Суборбітальні польоти коштують близько $500 тис., а оренда капсули SpaceX – $200 млн.

Космічний туризм набирає оберти: близько 120 цивільних осіб вже були у космосі

Космічний туризм – це вже не наукова фантастика. Приватні компанії запустили майже 120 цивільних осіб у космос, встановивши новий рубіж у подорожах. Про це повідомляє УНН із посиланням на CBSnews.

Деталі

Які компанії організовують польоти у космос для цивільних

Компанія Blue Origin Джеффа Безоса та Virgin Galactic Річарда Бренсона пропонують суборбітальні польоти на висоту приблизно 100 км над Землею. Ці подорожі тривають лише 11 хвилин і відправляють у космос новоспечених астронавтів, магнатів і знаменитостей. Одним із зіркових астронавтів став актор "Зоряного шляху" Вільям Шатнер.

Сьогодні на борту ракети New Shepard компанії Blue Origin також опинились співведуча програми CBS Mornings Гейлі Кінг та співачка Кетті Перрі у складі жіночого екіпажу.

Ви можете побачити щось таке дорогоцінне. Це те, що ви бачите блакитний мармур згори, і це перетворюється на почуття відповідальності та усвідомлення того, що ми всі пов’язані, що це одна планета

- - поділилась своїм досвідом польоту у космос альпіністка Ванесса О'Брайен, яка літала на Blue Origin у 2022 році.

Для більш амбітних космічних туристів SpaceX Ілона Маска. У 2021 році мільярдер Джаред Айзекман профінансував повністю цивільну місію Inspiration 4, яка три дні оберталася навколо Землі. Інша компанія Axiom доставила цивільних на Міжнародну космічну станцію.

Скільки коштує політ у космос

Ціни на квитки для таких подорожей є шалено дорогими – близько пів мільйона доларів на пасажира для суборбітальних польотів і близько 200 млн доларів за оренду капсули SpaceX на орбіту. Експерти вважають, що з більш частими запусками витрати зменшаться.

Нагадаємо

14 квітня Джефф Безос відправив у космос перший в історії повністю жіночий екіпаж на ракеті Blue Origin. Серед них: Кеті Перрі, Лорен Санчес та інші.

Трамп хоче урізати фінансування NASA: під загрозою запуск космічного телескопа й місії на Марс12.04.25, 00:54 • 4083 перегляди

Альона Уткіна

Альона Уткіна

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