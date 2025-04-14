Космічний туризм набирає оберти: близько 120 цивільних осіб вже були у космосі

Космічний туризм – це вже не наукова фантастика. Приватні компанії запустили майже 120 цивільних осіб у космос, встановивши новий рубіж у подорожах. Про це повідомляє УНН із посиланням на CBSnews.

Компанія Blue Origin Джеффа Безоса та Virgin Galactic Річарда Бренсона пропонують суборбітальні польоти на висоту приблизно 100 км над Землею. Ці подорожі тривають лише 11 хвилин і відправляють у космос новоспечених астронавтів, магнатів і знаменитостей. Одним із зіркових астронавтів став актор "Зоряного шляху" Вільям Шатнер.

Сьогодні на борту ракети New Shepard компанії Blue Origin також опинились співведуча програми CBS Mornings Гейлі Кінг та співачка Кетті Перрі у складі жіночого екіпажу.

Ви можете побачити щось таке дорогоцінне. Це те, що ви бачите блакитний мармур згори, і це перетворюється на почуття відповідальності та усвідомлення того, що ми всі пов’язані, що це одна планета