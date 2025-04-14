Кеті Перрі та наречена Джеффа Безоса Лорен Санчес відправились у космос

Сьогодні підприємець мільярдер Джефф Безос відправив свою наречену Лорен Санчес і п’ятьох інших жінок у космос. Це перший жіночий екіпаж, що здійснить такий політ і одинадцятий за рахунком політ ракети Blue Origin. Про це повідомляє УНН.

Як зазначає The Guardian, екіпаж місії NS-31складається із шести жінок: Аманди Нгуєн, борчині за громадянські права, яка стане першою в’єтнамкою, яка полетить у космос, співведучої CBS Mornings Гейл Кінг, попзірки Кеті Перрі, кінопродюсерки Керіанн Флінн; підприємиці та колишньої ракетної науковиці NASA Айші Боу і Санчес, журналістки і філантропки, яка також є нареченою Джеффа Безоса, засновника Amazon і власника Blue Origin.

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"Якби ви сказали мені, що я буду частиною першого в історії жіночого екіпажу в космосі, я б вам повірила. Нічого не виходило за межі моєї уяви в дитинстві. Я ніколи не припиняв дивитися на світ з надією. Це чудово!", - написала Перрі у соцмережах.

Співачка також поділилася, що її позивний у цій міссії - "Перо", а кодова назва екіпажу - "Taking Up Space".

Прямий ефір

Екіпаж вилетів на ракеті Blue Origin New Shepard з місця запуску, що в 50 км від Ван-Горна, Техас. Запуск ракети відбувся о 8:30 ранку (16:30 за київським часом).

Суборбітальний політ перетне міжнародно визнану межу космосу (понад 100 км від Землі) та дасть екіпажу відчути кілька хвилин невагомості. Загалом політ триватиме 11 хвилин.

Дівчата не стануть першими жінками у космосі, адже у 1963 році такий політ вже здійснювала радянська космонавтка Валентина Терешкова, проте це буде перша жіноча команда, яка полетіла до зірок із зачіскою та макіяжем.

"Космос нарешті стане гламурним. Дозвольте мені сказати вам дещо. Якби я могла взяти гламур із собою, я б це зробила. Ми збираємося поставити "дупу" астронавту", - додала Перрі.

Що потрібно знати про космічний політ Blue Origin

Blue Origin — приватна космічна компанія, заснована у 2000 році Джеффом Безосом, підприємцем-мільярдером, який також заснував Amazon.

Окрім суборбітального туристичного бізнесу, компанія також розвиває довгострокову космічну інфраструктуру, включаючи багаторазові ракети та системи посадки на Місяць.

Хоча Blue Origin не оприлюднила повну вартість квитків, для резервування місця потрібно внести депозит у розмірі 150 тисяч доларів,.

Космічний корабель, розроблений компанією Blue Origin, повністю придатний для багаторазового використання та розроблений спеціально для польотів людини в космос.

Ракета працює без пілотів. Замість цього пасажири їздять у компактній круглій капсулі екіпажу, розташованій у верхній частині ракети.

Згідно із законодавством США, астронавти повинні пройти комплексну підготовку для польоту. Blue Origin стверджує, що пасажири New Shepard протягом двох днів проходять навчання з акцентом на фізичну форму, правилами поведінки у надзвичайних ситуаціях та заходи безпеки із сеансами, які модулюють стан невагомості.

Під час польоту команда має двох членів підтримки: один забезпечує постійне керівництво астронавтами, а інший підтримує зв’язок із диспетчерською під час польоту.

Жінки повернуться на Землю м’яким приземленням із парашутом, тоді як ракетний прискорювач приземлиться приблизно за 3 км від місця запуску.

Раніше УНН писав, що засновник Amazon і власник Washington Post Джефф Безос оголосив, що наступним польотом ракети Blue Origin керуватиме перший виключно жіночий екіпаж з часів одиночного польоту радянської космонавтки Валентини Терешкової в 1963 році. Полетять шість жінок, в тому числі й наречена бізнесменна.