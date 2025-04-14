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Кэти Перри и невеста Джеффа Безоса Лорен Санчес отправились в космос

Киев • УНН

 • 9208 просмотра

Джефф Безос отправил в космос первый в истории полностью женский экипаж на ракете Blue Origin. Среди них: Кэти Перри, Лорен Санчес и другие.

Кэти Перри и невеста Джеффа Безоса Лорен Санчес отправились в космос

Сегодня предприниматель миллиардер Джефф Безос отправил свою невесту Лорен Санчес и пятерых других женщин в космос. Это первый женский экипаж, который совершит такой полет и одиннадцатый по счету полет ракеты Blue Origin. Об этом сообщает УНН.

Как отмечает The Guardian, экипаж миссии NS-31 состоит из шести женщин: Аманды Нгуен, борца за гражданские права, которая станет первой вьетнамкой, которая полетит в космос, соведущей CBS Mornings Гейл Кинг, попзвезды Кэти Перри, кинопродюсера Кэрианн Флинн; предпринимательницы и бывшей ракетной ученой NASA Айши Боу и Санчес, журналистки и филантропки, которая также является невестой Джеффа Безоса, основателя Amazon и владельца Blue Origin.

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"Если бы вы сказали мне, что я буду частью первого в истории женского экипажа в космосе, я бы вам поверила. Ничего не выходило за пределы моего воображения в детстве. Я никогда не прекращал смотреть на мир с надеждой. Это замечательно!", - написала Перри в соцсетях.

Певица также поделилась, что ее позывной в этой миссии - "Перо", а кодовое название экипажа - "Taking Up Space".

Прямой эфир

 Экипаж вылетел на ракете Blue Origin New Shepard с места запуска, что в 50 км от Ван-Горна, Техас. Запуск ракеты состоялся в 8:30 утра (16:30 по киевскому времени).

Суборбитальный полет пересечет международно признанную границу космоса (более 100 км от Земли) и даст экипажу почувствовать несколько минут невесомости. В общем, полет продлится 11 минут.

Девушки не станут первыми женщинами в космосе, ведь в 1963 году такой полет уже совершала советская космонавтка Валентина Терешкова, однако это будет первая женская команда, которая полетела к звездам с прической и макияжем.

"Космос наконец станет гламурным. Позвольте мне сказать вам кое-что. Если бы я могла взять гламур с собой, я бы это сделала. Мы собираемся поставить "задницу" астронавту", - добавила Перри.

Что нужно знать о космическом полете Blue Origin

Blue Origin — частная космическая компания, основанная в 2000 году Джеффом Безосом, предпринимателем-миллиардером, который также основал Amazon.

Кроме суборбитального туристического бизнеса, компания также развивает долгосрочную космическую инфраструктуру, включая многоразовые ракеты и системы посадки на Луну.

Хотя Blue Origin не обнародовала полную стоимость билетов, для резервирования места нужно внести депозит в размере 150 тысяч долларов,. 

Космический корабль, разработанный компанией Blue Origin, полностью пригоден для многоразового использования и разработан специально для полетов человека в космос.

Ракета работает без пилотов. Вместо этого пассажиры ездят в компактной круглой капсуле экипажа, расположенной в верхней части ракеты.

Согласно законодательству США, астронавты должны пройти комплексную подготовку для полета. Blue Origin утверждает, что пассажиры New Shepard в течение двух дней проходят обучение с акцентом на физическую форму, правилами поведения в чрезвычайных ситуациях и меры безопасности с сеансами, которые модулируют состояние невесомости.

Во время полета команда имеет двух членов поддержки: один обеспечивает постоянное руководство астронавтами, а другой поддерживает связь с диспетчерской во время полета.

Женщины вернутся на Землю мягким приземлением с парашютом, тогда как ракетный ускоритель приземлится примерно в 3 км от места запуска.

Ранее УНН писал, что основатель Amazon и владелец Washington Post Джефф Безос объявил, что следующим полетом ракеты Blue Origin будет руководить первый исключительно женский экипаж со времен одиночного полета советской космонавтки Валентины Терешковой в 1963 году. Полетят шесть женщин, в том числе и невеста бизнесменна.

Алена Уткина

Алена Уткина

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