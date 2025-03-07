Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ
Киев • УНН
Основатель Amazon Джефф Безос и его невеста Лорен Санчес планируют провести масштабную свадьбу этим летом. Ранее пара уже устроила помолвку на яхте Koru с участием звездных гостей.
Основатель Amazon Джефф Безос и его невеста, журналистка и бизнесвумен Лорен Санчес, планируют пышную свадьбу этим летом. Об этом сообщает Daily Mail, пишет УНН.
Детали
Как сообщают СМИ, Безос и Санчес были самой заметной парой на церемонии вручения премии "Оскар", и сообщается, что они наконец осуществили свои свадебные планы.
Известно, что пара обручилась еще в мае 2023 года, когда основатель Amazon Безос подарил своей девушке кольцо с розовым алмазом стоимостью $2,5 миллиона. Настолько огромное, что, как она позже сказала, "едва не потеряла сознание", когда увидела его.
Тем летом они устроили вечеринку по случаю обручения на его суперъяхте Koru, пригласив друзей, включая Билла Гейтса, Леонардо Ди Каприо и главу семьи Кардашян Крис Дженнер.
Ходили слухи, что 28 декабря прошлого года в Аспене должно было состояться "зимнее свадебное торжество в стране чудес", но дата пришла и ушла, а свадьба так и не состоялась. Источник, близкий к паре, сообщил Daily Mail, что свадьба все еще планируется этим летом и она будет грандиозной.
По информации, это, возможно, будет выездная свадьба, где-то в Европе.
Кроме того, Санчес готовится к особому предсвадебному мероприятию – в мае она совершит космический полет на ракете New Shepard компании Blue Origin.
Напоминаем
Джефф Безос объявил о запуске ракеты Blue Origin с полностью женским экипажем из шести человек, включая Кэти Перри и его невесту.
Состав экипажа ракеты Blue Origin: певица Кэти Перри, телеведущая Гейл Кинг, активистки за гражданские права Аманда Нгуэн, кинопродюсер Кэрианн Флинн, бывшая ученая-ракетчик NASA Айша Боу и невеста Безоса Лорен Санчес.