Засновник Amazon планує велике весілля влітку 2025 року - ЗМІ

Засновник Amazon Джефф Безос та його наречена, журналістка і бізнесвумен Лорен Санчес, планують пишне весілля цього літа. Про це повідомляє Daily Mail, пише УНН.

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Як повідомляє ЗМІ, Безос і Санчес були найпомітнішою парою на церемонії вручення премії "Оскар", і повідомляється, що вони нарешті здійснили свої весільні плани.

Відомо, що пара заручилася ще в травні 2023 року, коли засновник Amazon Безос подарував своїй дівчині каблучку з рожевим діамантом вартістю $2,5 мільйона. Настільки величезну, що як вона пізніше сказала, "мало не втратила свідомість", коли побачила її.

Того літа вони влаштували вечірку з нагоди заручин на його супер'яхті Koru, запросивши друзів, включаючи Білла Гейтса, Леонардо Ді Капріо і главу сімейства Кардаш'ян Кріс Дженнер.

Ходили чутки, що 28 грудня минулого року в Аспені мало відбутися "зимове весілля в країні чудес", але дата прийшла і пішла, а весілля так і не відбулося. Джерело, близьке до пари, повідомило Daily Mail, що весілля все ще планується цього літа і воно буде великим.

За інформацією, це, можливо, буде виїзне весілля, десь у Європі.

Крім того, Санчес готується до особливого передвесільного заходу – у травні вона здійснить космічний політ на ракеті New Shepard компанії Blue Origin.

Нагадаємо

Джефф Безос оголосив про запуск ракети Blue Origin з повністю жіночим екіпажем з шести осіб, включаючи Кеті Перрі та його наречену.

Склад екіпажу ракети Blue Origin: співачка Кеті Перрі, телеведуча Гейл Кінг, активістки за громадянські права Аманда Нгуєн, кінопродюсерка Керіанн Флінн, колишня вчена-ракетник НАСА Айша Боу і наречена Безоса Лорен Санчес.