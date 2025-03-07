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Засновник Amazon планує велике весілля влітку 2025 року - ЗМІ

Київ • УНН

 • 121720 перегляди

Засновник Amazon Джефф Безос та його наречена Лорен Санчес планують провести масштабне весілля цього літа. Раніше пара вже влаштувала заручини на яхті Koru за участі зіркових гостей.

Засновник Amazon планує велике весілля влітку 2025 року - ЗМІ

Засновник Amazon Джефф Безос та його наречена, журналістка і бізнесвумен Лорен Санчес, планують пишне весілля цього літа. Про це повідомляє Daily Mail, пише УНН.

Деталі 

Як повідомляє ЗМІ, Безос і Санчес були найпомітнішою парою на церемонії вручення премії "Оскар", і повідомляється, що вони нарешті здійснили свої весільні плани.

Відомо, що пара заручилася ще в травні 2023 року, коли засновник Amazon Безос подарував своїй дівчині каблучку з рожевим діамантом вартістю $2,5 мільйона. Настільки величезну, що як вона пізніше сказала, "мало не втратила свідомість", коли побачила її.

Того літа вони влаштували вечірку з нагоди заручин на його супер'яхті Koru, запросивши друзів, включаючи Білла Гейтса, Леонардо Ді Капріо і главу сімейства Кардаш'ян Кріс Дженнер.

Ходили чутки, що 28 грудня минулого року в Аспені мало відбутися "зимове весілля в країні чудес", але дата прийшла і пішла, а весілля так і не відбулося. Джерело, близьке до пари, повідомило Daily Mail, що весілля все ще планується цього літа і воно буде великим.

За інформацією, це, можливо, буде виїзне весілля, десь у Європі.

Крім того, Санчес готується до особливого передвесільного заходу – у травні вона здійснить космічний політ на ракеті New Shepard компанії Blue Origin. 

Нагадаємо 

Джефф Безос оголосив про запуск ракети Blue Origin з повністю жіночим екіпажем з шести осіб, включаючи Кеті Перрі та його наречену. 

Склад екіпажу ракети Blue Origin: співачка Кеті Перрі, телеведуча Гейл Кінг, активістки за громадянські права Аманда Нгуєн, кінопродюсерка Керіанн Флінн, колишня вчена-ракетник НАСА Айша Боу і наречена Безоса Лорен Санчес.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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