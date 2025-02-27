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Blue Origin готує історичний політ: хто увійде до першого жіночого екіпажу за 62 роки

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Джефф Безос оголосив про запуск ракети Blue Origin з повністю жіночим екіпажем з шести осіб, включаючи Кеті Перрі та його наречену. Це буде перший такий політ після Валентини Терешкової у 1963 році.

Засновник Amazon і власник Washington Post Джефф Безос оголосив, що наступним польотом ракети Blue Origin керуватиме виключно жіночий екіпаж. Полетять шість жінок, в тому числі й наречена бізнесменна. Про це пише Guardian, повідомляє УНН.

Склад екіпажу ракети Blue Origin: співачка Кеті Перрі, телеведуча Гейл Кінг, активістки за громадянські права Аманда Нгуєн, кінопродюсерка Керіанн Флінн, колишня вчена-ракетник НАСА Айша Боу і наречена Безоса Лорен Санчес.

Це буде перший жіночий політ з часів одиночного польоту радянської космонавтки Валентини Терешкової в 1963 році, коли на борту космічного корабля не було жодного чоловіка.

Санчес, колишня журналістка, письменниця і пілот, яка заручилася з Безосом минулого року, підібрала екіпаж і зіграла важливу роль в організації. Співачка Перрі також є філантропом і послом доброї волі Організації Об'єднаних Націй у справах дітей. Кінг є співведучою ранкової програми новин CBS Mornings. Нгуєн і Боу раніше працювали в НАСА.

Політ триватиме 10 хвилин.

Нагадаємо

У січні компанія Безоса Blue Origin запустила свою нову ракету в перший тестовий політ, відправивши прототип супутника на орбіту. Запуск 98-метрової ракети New Glenn відбувся з мису Канаверал.

Заснована 25 років тому Безосом, Blue Origin з 2021 року запускає платних пасажирів на межі космосу, включно з ним самим.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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