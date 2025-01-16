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Blue Origin вперше запустила ракету New Glenn: що відомо про конкурента SpaceX

Київ • УНН

 • 35669 перегляди

Blue Origin успішно здійснила перший тестовий запуск 98-метрової ракети New Glenn з мису Канаверал. Ракета доставила на орбіту прототип супутника, демонструючи потенціал для майбутніх місячних місій.

У політ вдправлено прототип супутника на орбіту за тисячі кілометрів над Землею. Джефф Безос тепер є прямим конкурентом Ілона Маска на орбіті.

Передає УНН з посиланням на Ассошіейтед Прес.

Деталі

Компанія Джеффа Безоса Blue Origin запустила свою нову ракету в свій перший тестовий політ у четвер, відправивши прототип супутника на орбіту за тисячі миль над Землею.

Старт здйснився після двох перерв у зворотному відліку, які затримали запуск на годину. Частково все пройшло добре, - як повідомляється, сім метанових двигунів першого ступеня вимкнулися, як було заплановано, що дозволило відокремити другий ступінь. 

Довідка

Ракета New Glenn названа на честь першого американця, який вийшов на орбіту Землі. 98-метрова ракета розроблялася роками та фінансувалася компанією Безоса. Вона несе експериментальну платформу, призначену для розміщення супутників або виведення їх на орбіту. Ракета створена для доставки космічних кораблів і, можливо, астронавтів на орбіту і навіть на Місяць.

Заснована 25 років тому Безосом, Blue Origin з 2021 року запускає платних пасажирів на межі космосу, включно з ним самим. Для коротких польотів із Техасу використовуються менші ракети, названі на честь першого американця в космосі Алана Шепарда.

Компанія Blue Origin інвестувала понад 1 мільярд доларів у стартовий майданчик Нью-Гленн, відновлюючи історичний комплекс 36 на космічній станції на мисі Канаверал. Майданчик розташований за 14 кілометрів від центрів управління компанії та ракетного заводу, за воротами Космічного центру Кеннеді NASA.

Безос, який був присутній на запуску з Mission Control, відмовився розкрити свої особисті інвестиції в програму та сказав, що не вважає Blue Origin конкуренцією SpaceX Ілона Маска.

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Тим часом генеральний директор SpaceX публікує пост, щоб привітати його з успішним запуском. Повідомлення, яке також можна прочитати як сарказм щодо Джеффа Безоса: "Вітаю з досягненням орбіти з першої спроби", — пише він.

Нагадаємо

УНН раніше передавав, що Blue Origin був змушений перенести дебютний запуск ракети New Glenn з 14 на 16 січня через технічні проблеми та погодні умови. Запуск 98-метрової ракети планується здійснити з мису Канаверал у часовому проміжку з 01:00 до 04:00.

NASA Parker досліджує Сонце без людей: чи потрібні нам космонавти?31.12.24, 15:20 • 20111 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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