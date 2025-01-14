Blue Origin снова переносит запуск ракеты New Glenn: что пошло не так

Компания Blue Origin объявила о второй попытке запуска ракеты-носителя New Glenn 14 января в 01:00 по восточноевропейскому времени. Однако уже через несколько часов компания изменила планы, перенеся запуск на четверг, 16 января. Об этом сообщает Arstechnica, пишет УНН.

Детали

Компания Blue Origin не объяснила, почему запуск ракеты отложили на несколько дней. Однако, вероятно, это связано как с техническими работами после первоначальной подготовки к запуску, так и с погодой.

Сообщается, что в своем кратком сообщении в понедельник во второй половине дня Blue Origin подтвердила, что первая попытка запуска, еще в понедельник утром, была отменена из-за накопления льда на вентиляционной линии.

"Сегодняшняя утренняя чистка была связана с образованием льда в линии продувки на вспомогательном силовом агрегате, который питает некоторые из наших гидравлических систем", - заявили в компании.

Несмотря на устранение технической неисправности, запуск, запланированный на вторник, также был отложен из-за погоды. Прогнозы погоды на космодроме мыса Канаверал указывали на 70% вероятность неблагоприятных условий - кучевые облака, густая облачность и сильный ветер на старте.

В настоящее время неизвестно, то ли из-за одной, то ли из-за обеих причин, в понедельник после 20:00 по восточному времени компания отказалась от попытки запуска на более поздний час той же ночи. Это привело к 48-часовой задержке, поскольку ракета Falcon 9 с двумя частными луноходами, один из которых построен компанией Firefly, а другой - ispace, должна стартовать в аналогичное утреннее окно в среду.

Запуск New Glenn теперь планируется на четверг в промежутке с 01:00 до 04:00 по восточному времени. Компания обеспечит прямую трансляцию запуска на своем официальном сайте.

Это будет дебютный полет ракеты New Glenn, которая является ключевым проектом Blue Origin в борьбе за долю рынка космических перевозок.

Напомним

Компания Blue Origin Джеффа Безоса отложила дебютный орбитальный запуск своей новой 98-метровой ракеты New Glenn из-за технических неисправностей. Запуск планировали осуществить с мыса Канаверал, но после нескольких задержек миссию отменили.