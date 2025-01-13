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Blue Origin Безоса відкладає перший запуск ракети New Glenn, готової кинути виклик SpaceX Маска

Blue Origin Безоса відкладає перший запуск ракети New Glenn, готової кинути виклик SpaceX Маска

Київ • УНН

 • 27177 перегляди

Компанія Blue Origin Джеффа Безоса відклала дебютний орбітальний запуск своєї нової 98-метрової ракети New Glenn через технічні несправності. Запуск планували здійснити з мису Канаверал, але після кількох затримок місію скасували.

Компанії Blue Origin Джеффа Безоса доведеться трохи зачекати на довгоочікуваний перший орбітальний політ її зовсім нової ракети після того, як спроба запуску затягнулася на кілька годин, перш ніж її скасували через невказані технічні проблеми, повідомляє AFP, пише УНН.

Деталі

Найвища, 98-метрова, ракета, названа New Glenn на честь легендарного астронавта Джона Гленна, мала стартувати з космічної станції на мисі Канаверал у тригодинне вікно, що починається о 1:00 ночі (06:00 за Гринвічем).

Але зворотний відлік неодноразово зупинявся, на тлі того, як команди намагалися усунути "аномалії", перш ніж місію було офіційно "скасовано" близько 3:10 ранку - звичайне явище в космічній галузі, проте розчаровуюче для сотень тисяч людей, які не спали, щоб подивитися пряму трансляцію.

"Ми скасовуємо сьогоднішню спробу запуску, щоб усунути неполадки в підсистемі корабля, що виведе нас за межі нашого вікна запуску", - сказала Аріан Корнелл, керівник Blue Origin, у вебтрансляції.

Вона додала: "Ми розглядаємо можливості для нашої наступної спроби запуску".

"З місією, що отримала назву NG-1, мільярдер і засновник Amazon Безос націлюється на єдину людину в світі, яка багатша за нього: Ілона Маска, чия компанія SpaceX домінує на ринку орбітальних запусків завдяки своїм плідним ракетам Falcon 9, життєво важливим для комерційного сектору, Пентагону та NASA", - ідеться у публікації.

Безос, який заснував Blue Origin чверть століття тому і відсвяткував свій 61 день народження в неділю, спостерігав за розвитком подій з розташованої неподалік кімнаті управління запуском.

Маск, зі свого боку, побажав Blue Origin "удачі!" на X.

"SpaceX протягом останніх кількох років була практично єдиною гравцем, і тому наявність конкурента... це здорово", - сказав AFP Скотт Габбард, відставний високопосадовець NASA, очікуючи, що конкуренція знизить витрати.

SpaceX тим часом планує наступне орбітальне випробування Starship - своєї гігантської ракети нового покоління - на цьому тижні, підвищуючи високі ставки в суперництві.

Коли New Glenn справді полетить, Blue Origin спробує посадити перший ступінь на безпілотний корабель під назвою Jacklyn, на честь матері Безоса, розміщений приблизно за 1000 кілометрів в Атлантичному океані.

Хоча SpaceX уже давно перетворила такі посадки на майже звичайне видовище, це буде перша спроба Blue Origin здійснити посадку у відкритому морі.

Тим часом верхній ступінь ракети запустить свої двигуни у бік навколоземної орбіти.

Прототип удосконаленого космічного корабля під назвою Blue Ring, що фінансується Міністерством оборони США, який одного разу зможе вирушити в Сонячну систему, залишиться для приблизно шестигодинного випробувального польоту.

Вперше за 15 місяців: Blue Origin Джеффа Безоса успішно запустила ракету New Shepard20.12.23, 11:52 • 27865 переглядiв

Blue Origin має досвід посадки своїх ракет New Shepard, що використовуються для суборбітального туризму, але вони в п'ять разів менше і приземляються на твердий грунт, а не на корабель у морі.

Блискучий білий New Glenn перевершує Falcon 9 і призначений для більш важкого навантаження. Він знаходиться між Falcon 9 і його більшим "братом" Falcon Heavy з точки зору вантажопідйомності, але має перевагу завдяки ширшому обтічнику корисного навантаження, здатному перевозити еквівалент 20 вантажівок, що рухаються, пише видання.

Blue Origin вже отримала контракт NASA на запуск двох марсіанських зондів на борту New Glenn. Ракета також підтримуватиме розгортання Project Kuiper, супутникової інтернет-групи, розробленої для конкуренції зі Starlink.

Однак поки що SpaceX зберігає лідерство, тоді як інші конкуренти - United Launch Alliance, Arianespace і Rocket Lab - сильно відстають.

Як і Маск, Безос усе життя захоплений космосом.

Але там, де Маск мріє колонізувати Марс, Безос уявляє собі перенесення важкої промисловості з планети на плавучі космічні платформи, щоб зберегти Землю, "блакитний початок людства".

Він заснував Blue Origin у 2000 році - за два роки до того, як Маск створив SpaceX, - але взяв більш обережний темп, на відміну від філософії свого конкурента "швидко зазнай невдачі, швидко вчися".

Компанія Blue Origin провела успішне тестування двигунів ракети New Glenn: коли запуск28.12.24, 17:50 • 18860 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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spacexSpaceX
pentahonПентагон
nasaNASA
blue-originBlue Origin
dzheff-bezosДжефф Безос
ilon-maskІлон Маск
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