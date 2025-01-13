Blue Origin Безоса откладывает первый запуск ракеты New Glenn, готовой бросить вызов SpaceX Маска

Компании Blue Origin Джеффа Безоса придется немного подождать долгожданного первого орбитального полета ее совершенно новой ракеты после того, как попытка запуска затянулась на несколько часов, прежде чем ее отменили из-за неуказанных технических проблем, сообщает AFP, пишет УНН.

Детали

Самая высокая, 98-метровая, ракета, названная New Glenn в честь легендарного астронавта Джона Гленна, должна была стартовать с космической станции на мысе Канаверал в трехчасовое окно, начинающееся в 1:00 ночи (06:00 по Гринвичу).

Но обратный отсчет неоднократно останавливался, на фоне того, как команды пытались устранить "аномалии", прежде чем миссия была официально "отменена" около 3:10 утра - обычное явление в космической отрасли, однако разочаровывающее для сотен тысяч людей, которые не спали, чтобы посмотреть прямую трансляцию.

"Мы отменяем сегодняшнюю попытку запуска, чтобы устранить неполадки в подсистеме корабля, что выведет нас за пределы нашего окна запуска", - сказала Ариан Корнелл, руководитель Blue Origin, в веб-трансляции.

Она добавила: "Мы рассматриваем возможности для нашей следующей попытки запуска".

"С миссией, получившей название NG-1, миллиардер и основатель Amazon Безос нацеливается на единственного человека в мире, который богаче его: Илона Маска, чья компания SpaceX доминирует на рынке орбитальных запусков благодаря своим плодотворным ракетам Falcon 9, жизненно важным для коммерческого сектора, Пентагона и NASA", - говорится в публикации.

Безос, который основал Blue Origin четверть века назад и отпраздновал свой 61 день рождения в воскресенье, наблюдал за развитием событий из расположенной неподалеку комнаты управления запуском.

Маск, со своей стороны, пожелал Blue Origin "удачи!" на X.

"SpaceX в течение последних нескольких лет была практически единственным игроком, и поэтому наличие конкурента... это здорово", - сказал AFP Скотт Хаббард, отставной высокопоставленный чиновник NASA, ожидая, что конкуренция снизит расходы.

SpaceX тем временем планирует следующее орбитальное испытание Starship - своей гигантской ракеты нового поколения - на этой неделе, повышая высокие ставки в соперничестве.

Когда New Glenn действительно полетит, Blue Origin попытается посадить первую ступень на беспилотный корабль под названием Jacklyn, в честь матери Безоса, расположенный примерно в 1000 километрах в Атлантическом океане.

Хотя SpaceX уже давно превратила такие посадки в почти обычное зрелище, это будет первая попытка Blue Origin совершить посадку в открытом море.

Тем временем верхняя ступень ракеты запустит свои двигатели в сторону околоземной орбиты.

Прототип усовершенствованного космического корабля под названием Blue Ring, финансируемого Министерством обороны США, который однажды сможет отправиться в Солнечную систему, останется для примерно шестичасового испытательного полета.

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Blue Origin имеет опыт посадки своих ракет New Shepard, используемых для суборбитального туризма, но они в пять раз меньше и приземляются на твердую почву, а не на корабль в море.

Блестящий белый New Glenn превосходит Falcon 9 и предназначен для более тяжелой нагрузки. Он находится между Falcon 9 и его более крупным "братом" Falcon Heavy с точки зрения грузоподъемности, но имеет преимущество благодаря более широкому обтекателю полезной нагрузки, способному перевозить эквивалент 20 движущихся грузовиков, пишет издание.

Blue Origin уже получила контракт NASA на запуск двух марсианских зондов на борту New Glenn. Ракета также будет поддерживать развертывание Project Kuiper, спутниковой интернет-группы, разработанной для конкуренции со Starlink.

Однако пока SpaceX сохраняет лидерство, тогда как другие конкуренты - United Launch Alliance, Arianespace и Rocket Lab - сильно отстают.

Как и Маск, Безос всю жизнь увлечен космосом.

Но там, где Маск мечтает колонизировать Марс, Безос представляет себе перенос тяжелой промышленности с планеты на плавучие космические платформы, чтобы сохранить Землю, "голубое начало человечества".

Он основал Blue Origin в 2000 году - за два года до того, как Маск создал SpaceX, - но взял более осторожный темп, в отличие от философии своего конкурента "быстро терпи неудачу, быстро учись".

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