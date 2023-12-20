Впервые за 15 месяцев: Blue Origin Джеффа Безоса успешно запустила ракету New Shepard

Вчера, космическая компания Blue Origin, созданная миллиардером Джеффом Безосом успешно запустила суборбитальный корабль New Shepard. Об этом со ссылкой на пресс-службу компании передает УНН.

Детали

Blue Origin успешно завершила 24-й полет New Shepard и 13-ю миссию с полезной нагрузкой со стартовой площадки №1 в Западном Техасе - говорится в публичном отчете компании.

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Отмечается, что во время полета было доставлено 33 полезных груза от NASA, академических кругов, исследовательских институтов и коммерческих компаний, в результате чего количество полезных грузов, доставленных на New Shepard, возросло до более

Ракету запустили в 11:41 по времени Восточного побережья США (18:41 по Киеву) со стартовой площадки Corn Ranch возле города Ван-Горн на западе штата Техас.

Туристов на борту космического корабля не было. Запуск ракеты был запланирован на 18 декабря, но его перенесли на сутки из-за проблем с наземной системой.

Дополнение

Это первый полет New Shepard после аварии в сентябре 2022-го. Тогда в работе ракеты-носителя возникла техническая проблема, из-за чего произошла преждевременная отстыковка грузовой капсулы.

Осенью Федеральное авиационное управление США (FFA) завершило расследование инцидента и предписало компании внести более 20 доработок в конструкцию корабля. В заявлении ведомства говорилось, что непосредственной причиной аварии стало "структурное разрушение сопла двигателя, вызванное более высокой, чем ожидалось, рабочей температурой".

Напомним,

Ранее, в мае, Blue Origin заключила с NASA контракт стоимостью 3,4 млрд долл на разработку посадочного модуля для миссии Artemis на Луну. Контракт предусматривает, что Blue Origin разработает посадочный модуль, который доставит астронавтов на поверхность Луны, а также проведет испытания.

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