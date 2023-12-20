Впервые за 15 месяцев: Blue Origin Джеффа Безоса успешно запустила ракету New Shepard
Blue Origin успешно осуществила свой 24-й запуск космической ракеты, доставив 33 полезных груза для различных организаций без туристов на борту, что стало первым успешным полетом после аварии, произошедшей в сентябре 2022 года.
СБУ проводит обыски в Ужгородском горсовете - источники
СБУ проводит обыски в Ужгородском городском совете.
"Не знаю, лечится ли это": представитель Украины при ООН Кислица отреагировал на обвинения делегации рф в выступлении на русском языке
Представитель Украины в ООН Сергей Кислица в ответ на российскую критику относительно нераспространения русского языка сослался на фильм Альмодовара. В новой резолюции ООН осудила нарушения прав человека на ВОТ.
Раде рекомендовали одобрить внедрение электронного билета
Транспортный комитет украинского парламента одобрил законопроект о введении электронной системы продажи билетов в общественном транспорте.
Запад обсуждает возможность использования замороженных активов российского центробанка - The Financial Times
Члены Группы Семи обсуждают использование 300 миллиардов долларов замороженных российских активов для помощи Украине, что также грозит юридическими и финансовыми рисками. США предлагают распределить эти средства через международные институты, тогда как юридические эксперты предостерегают от прецедента, который этот шаг может создать.
В центре петербурга обрушилась многоэтажка в центре города
Шестиэтажный дом на улице гороховой в санкт-петербурге, находившийся на ремонте, обвалился ночью; жильцы были эвакуированы ранее, сообщений о жертвах не поступало.
В Молдове фермеры требуют ограничить импорт зерна и масла из Украины
Молдавские фермеры требуют стабильного механизма ограничения импорта зерновых и масличных культур из Украины на фоне беспокойства относительно рыночного баланса и экспортных рисков. Ранее они протестовали против импортной политики, устроив марш в Кишиневе.
С начала большой войны появилось почти 12 тысяч новых должников по алиментам
С начала российского вторжения реестр должников по алиментам в Украине увеличился на 11 847 человек и теперь составляет 192 150 человек. 91 процент должников - это мужчины.
В трех областях еще восстанавливают свет после непогоды, графиков отключений не предвидится - энергетики
В трех областях Украины продолжается восстановление электроснабжения после перебоев, вызванных погодными условиями.
Подрыв мужчиной гранаты в Кропивницком: открыто производство
В Кропивницком, задержали мужчину, который бросил гранату, но никто не пострадал и не нанес материальный ущерб; открыто уголовное производство по факту хулиганства.