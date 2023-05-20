"Blue Origin" Безоса виграла контракт NASA на будівництво посадкового модуля для астронавтів
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. "Blue Origin" Джеффа Безоса виграла бажаний контракт NASA на 3,4 мільярда доларів США на будівництво космічного корабля для перельоту астронавтів на поверхню Місяця та з неї. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.
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Зазначається, що "Blue Origin" планує побудувати свій посадковий модуль Blue Moon висотою 16 метрів у партнерстві з Lockheed Martin Corp, Boeing Co, фірмою програмного забезпечення Draper і компанією з робототехніки Astrobotic.
Рішення NASA укласти угоду з "Blue Origin" дозволить підготувати другий варіант для відправки астронавтів на Місяць у рамках програми Artemis.
У 2021 році NASA виділило компанії SpaceX 3 мільярди доларів США на створення свого космічного корабля Starship для висадки астронавтів на поверхню Місяця вперше після останньої місії Apollo в 1972 році. Перші дві місії Starship заплановано на кінець цього десятиліття.
"Я вже казав це раніше: ми хочемо більше конкуренції, ми хочемо два посадкових апарати, і це краще. Це означає, що у вас є надійність, у вас є резервні копії", — сказав Директор NASA Білл Нельсон.
Керівник Місячного посадкового модуля компанії Джон Кулуріс заявив, що "Blue Origin" інвестує "набагато більше" суми в 3,4 мільярда доларів у розробку космічного корабля, та додав, що саме компанія, а не НАСА, сплатить будь-яку перевитрату коштів.
"Для мене честь бути в цій подорожі з NASA, щоб висадити астронавтів на Місяць", — написав у своєму Twitter Безос.
У контрактному документі NASA сказано, що пропозиція "Blue Origin" була обрана через її нижчу ціну, додаткові можливості посадкового модуля та план виконання двох тестових місій на Місяць у 2024 та 2025 роках за рахунок компанії.
Нагадаємо
Генеральний директор SpaceX Ілон Маск заявив, що повторний запуск Starship може відбутись вже через пару місяців.