SpaceX може спробувати вдруге запустити Starship вже за два місяці
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Генеральний директор SpaceX Ілон Маск заявив, що повторний запуск Starship може відбутись через пару місяців, повідомляє УНН з посиланням на Twitter Ілона Маска.
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“3 місяці тому ми почали будувати масивну сталеву пластину з водяним охолодженням під пускову опору. Вона не була готова вчасно, і ми помилково вважали, ґрунтуючись на статичних даних про пожежу, що Fondag витримає 1 запуск.
Схоже, ми можемо бути готові до повторного запуску через 1–2 місяці”, - написав Маск у Twitter.
Нагадаємо
SpaceX з другої спроби запустила Starship, але на висоті 38 метрів найбільша ракета в історії вибухнула.
Федеральне управління цивільної авіації проводитиме слідчі дії щодо того, що вибух ракети-носія Starship під час льотних випробувань був прогнозованим, але ступінь руйнування стартового майданчика та шкода навколишньому середовищу значно перевищила попередні оцінки.