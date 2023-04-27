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Розслідування вибуху ракети Starship може зайняти кілька місяців

Розслідування вибуху ракети Starship може зайняти кілька місяців

Київ • УНН

 • 834694 перегляди

КИЇВ. 27 квітня. УНН. Вибух ракети-носія Starship під час льотних випробувань, був прогнозованим, але ступінь руйнування стартового майданчика та шкода навколишньому середовищу значно перевищила попередні оцінки. Це стане основою для розслідування Федерального управління цивільної авіації, яке може тривати кілька місяців, пише УНН з посиланням на AmericaSpace.

Деталі

Розслідування Федеральним управлінням цивільної авіації США (FAA) інциденту, що стався після першого запуску Starship, може зайняти кілька місяців. 20 квітня компанія SpaceX провела перші льотні випробування прототипу гігантської ракети, яку намагалися вивести на орбіту. Випробування закінчились вибухом.

Таке розслідування є стандартною процедурою після подібних аварій і, наразі, заборона на будь-які майбутні випробування є обґрунтованою. За даними FAA, розслідування може тривати від кількох тижнів до кількох місяців.

Не було ніякого подиву від того, що сама ракета вибухнула під час підйому. SpaceX та Ілон Маск навіть очікували цього, оскільки така природа нової програми льотних випробувань, зазначає видання. Однак вони не очікували такого руйнування свого стартового майданчика, який фактично вибухнув і розкидав уламки, оскільки на ньому не було системи затоплення, яка заливає майданчики водою або піною, що пригнічує ударні хвилі, так і протипожежної траншеї для безпечного відведення вихлопних газів, що горять. Маск раніше публічно заявляв, що відмова від використання траншеї може бути помилкою. Спорудження траншеї вимагало б роботи з регулюючими органами та саперним корпусом армії, а також зайняло б значну кількість часу. SpaceX вирішила не йти цим шляхом і продовжила запуск.

Коли ракета розміром з хмарочос заревіла, 33 двигуни почали бити по землі, розкидаючи уламки в усіх напрямках. Шматки бетону з арматурою, інженерні камери, випадкові уламки водопроводу, наземної інфраструктури та багато іншого вкрили кратерами навколишню територію, пляжі та дюни.

Наразі обговорюються питання про шкідливий вплив на навколишнє середовище, місцеві біотопи та дику природу, що перебуває під загрозою зникнення, а також про вплив на сусідні міста. Минулого року у звіті Департаменту рибного господарства та дикої природи США йшлося про те, що діяльність SpaceX "значно вплинула" на популяції птахів навколо та призвела до їхнього скорочення.

Наслідки мали набагато більший вплив на навколишній регіон, ніж SpaceX вважала і як це зазначено в їхній екологічній оцінці, поданій до FAA для отримання ліцензії на запуск.

Місцеві жителі сусідніх Порт-Ізабель і Саут-Падре-Айленд публікували в соціальних мережах фотографії та відео, на яких видно, як пил і бруд осідають на їхніх будинках і транспортних засобах, а від потужних ударних звукових хвиль розбиваються вікна. Піщана буря, спровокована пуском, була помічена на радарах на відстані кількох миль. Міністерство рибного господарства та дикої природи США підтвердило, що запуск спричинив пожежу чагарнику площею 3,5 акра.

Частиною розслідування FAA є визначення того, що сталося, і забезпечення того, щоб "будь-яка система, процес або процедура, пов'язана з інцидентом, не вплинула на громадську безпеку", - заявляє FAA.

Агентство також зазначає, що вони ініціюють "план реагування на аномалії" і координують свої дії з місцевими чиновниками з охорони дикої природи.

SpaceX зберігає мовчання і ніяк не коментує запуск, окрім того, що він був успішним. Маск також не сказав багато, але визнав, що їм потрібна якась "система придушення", щоб руйнування стартового майданчика не повторилося.

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