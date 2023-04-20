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SpaceX з другої спроби запустила Starship, але на висоті 38 метрів найбільша ракета в історії вибухнула

SpaceX з другої спроби запустила Starship, але на висоті 38 метрів найбільша ракета в історії вибухнула

Київ • УНН

 • 1111933 перегляди

КИЇВ. 20 квітня. УНН. Сьогодні компанія Ілона Маска SpaceX після незначної затримки запустила найбільшу ракету в історії Starship, але на висоті 38 метрів ракета вибухнула, передає УНН.

Деталі

Зазначимо, що пуск планувався на 17 квітня, але його довелося відкласти з технічних причин. Starship запустили з другої спроби 20 квітняпісля незначної затримки. Проте на висоті 38 метрів ракета вибухнула.

Планувалось, що перший політ Starship буде суборбітальним. 

Liftoff of Starship! pic.twitter.com/4t8mRP37Gp

— SpaceX (@SpaceX) April 20, 2023

На сторінці SpaceX у Twitter з'явилось повідомлення: "У такому тесті успіх залежить від того, що ми навчилися, і сьогоднішній тест допоможе нам покращити надійність Starship, оскільки SpaceX прагне зробити життя мультипланетним".

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