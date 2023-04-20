SpaceX со второй попытки запустила Starship, но на высоте 38 метров самая большая ракета в истории взорвалась

Детали

Отметим, что пуск планировался на 17 апреля, но его пришлось отложить по техническим причинам. Starship запустили со второй попытки 20 апреля после незначительной задержки. Однако на высоте 38 метров ракета взорвалась.

Планировалось, что первый полет Starship будет суборбитальным.

Liftoff of Starship! pic.twitter.com/4t8mRP37Gp

На странице SpaceX в Twitter появилось сообщение: "В таком тесте успех зависит от того, что мы научились, и сегодняшний тест поможет нам улучшить надежность Starship, поскольку SpaceX стремится сделать жизнь мультипланетной".