SpaceX со второй попытки запустила Starship, но на высоте 38 метров самая большая ракета в истории взорвалась
Киев • УНН
КИЕВ. 20 апреля. УНН. Сегодня компания Илона Маска SpaceX после незначительной задержки запустила самую большую ракету в истории Starship, но на высоте 38 метров ракета взорвалась, передает УНН.
Детали
Отметим, что пуск планировался на 17 апреля, но его пришлось отложить по техническим причинам. Starship запустили со второй попытки 20 апреля после незначительной задержки. Однако на высоте 38 метров ракета взорвалась.
Планировалось, что первый полет Starship будет суборбитальным.
Liftoff of Starship! pic.twitter.com/4t8mRP37Gp— SpaceX (@SpaceX) 20 апреля 2023 года
На странице SpaceX в Twitter появилось сообщение: "В таком тесте успех зависит от того, что мы научились, и сегодняшний тест поможет нам улучшить надежность Starship, поскольку SpaceX стремится сделать жизнь мультипланетной".