Расследование взрыва ракеты Starship может занять несколько месяцев

Детали

Расследование Федеральным управлением гражданской авиации США (FAA) произошедшего после первого запуска Starship инцидента может занять несколько месяцев. 20 апреля компания SpaceX провела первые летные испытания прототипа гигантской ракеты, которую пытались вывести на орбиту. Испытания закончились взрывом.

Такое расследование является стандартной процедурой после подобных аварий, и, в настоящее время, запрет на любые предстоящие испытания обоснованы. По данным FAA, расследование может длиться от нескольких недель до нескольких месяцев.

Не было удивления от того, что сама ракета взорвалась во время подъема. SpaceX и Илон Маск даже ожидали этого, поскольку такова природа новой программы лётных испытаний, отмечает издание. Однако они не ожидали такого разрушения стартовой площадки, которая фактически взорвалась и разбрасывала обломки, поскольку на ней не было системы затопления, что заливает площадки водой или пеной, подавляющей ударные волны, так и противопожарной траншеи для безопасного отвода горящих выхлопных газов. Маск ранее публично заявлял, что отказ от использования траншеи может быть ошибкой. Строительство траншеи требовало бы работы с регулирующими органами и саперным корпусом армии, а также заняло бы значительное количество времени. SpaceX решила не идти по этому пути и продолжила запуск.

Когда ракета размером с небоскреб заревела, 33 двигателя начали бить по земле, разбрасывая обломки по всем направлениям. Куски бетона с арматурой, инженерные камеры, случайные обломки водопровода, наземной инфраструктуры и многое другое покрыли кратерами окружающую территорию, пляжи и дюны.

В настоящее время обсуждаются вопросы о негативном влиянии на окружающую среду, местные биотопы и находящуюся под угрозой исчезновения дикую природу, а также о влиянии на соседние города. В прошлом году в отчете Департамента рыбного хозяйства и дикой природы США говорилось, что деятельность SpaceX "значительно повлияла" на популяции птиц вокруг и привела к их сокращению.

Последствия оказали гораздо большее влияние на окружающий регион, чем SpaceX считала и как это отмечено в их экологической оценке, представленной в FAA для получения лицензии на запуск.

Местные жители соседних Порт-Изабель и Саут-Падре-Айленд публиковали в социальных сетях фотографии и видео, где видно, как пыль и грязь оседают на их домах и транспортных средствах, а от мощных ударных звуковых волн разбиваются окна. Песчаная буря, спровоцированная запуском, была замечена на радарах на расстоянии нескольких миль. Министерство рыбного хозяйства и дикой природы США подтвердило, что запуск вызвал пожар кустарника площадью 3,5 акра.

Частью расследования FAA является определение произошедшего и обеспечение того, чтобы "любая система, процесс или процедура, связанная с инцидентом, не повлияла на общественную безопасность", - заявляет FAA.

Агентство также отмечает, что они инициируют план реагирования на аномалии и координируют свои действия с местными чиновниками по охране дикой природы.

SpaceX хранит молчание и никак не комментирует запуск, кроме того, что он был успешным. Маск также не сказал много, но признал, что им нужна какая-то "система подавления", чтобы разрушение стартовой площадки не повторилось.

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