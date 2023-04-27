Расследование взрыва ракеты Starship может занять несколько месяцев

ukru
Эксклюзив
06:00 • 31087 просмотра

Весенняя хандра: психологиня раскрыла причины и эффективные способы борьбы

13 марта, 19:26 • 104967 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 17:25 • 67823 просмотра

Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, в том числе и ЗАЭС - Трамп

Эксклюзив
13 марта, 13:47 • 118008 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 116371 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 107007 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 101887 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Эксклюзив
13 марта, 06:36 • 112948 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 132874 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 180209 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Джек Тейшейра, который "сливал" секретные документы Пентагона о войне в Украине, признал свою вину

Джек Тейшейра, который "сливал" секретные документы Пентагона о войне в Украине, признал свою вину

13 марта, 22:06 • 55101 просмотра
Наследный принц Саудовской Аравии по телефону напомнил путину о войне в Украине

Наследный принц Саудовской Аравии по телефону напомнил путину о войне в Украине

13 марта, 22:49 • 81798 просмотра
Погроза Трампа ввести 200% пошлину на европейские вина: появилась реакция Франции и Испании

Погроза Трампа ввести 200% пошлину на европейские вина: появилась реакция Франции и Испании

14 марта, 00:32 • 42461 просмотра
Условия путина относительно перемирия предоставят россии непропорциональные преимущества - ISW

Условия путина относительно перемирия предоставят россии непропорциональные преимущества - ISW

02:47 • 72349 просмотра
ВСУ покидают курскую область под давлением США – Le Monde

ВСУ покидают курскую область под давлением США – Le Monde

03:43 • 103502 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 180209 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 210833 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 151352 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 157706 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 194043 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 88672 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 107290 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 123927 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 159327 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 165998 просмотра
Актуальное
Расследование взрыва ракеты Starship может занять несколько месяцев

Расследование взрыва ракеты Starship может занять несколько месяцев

Киев • УНН

 • 834688 просмотра

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Взрыв ракетоносителя Starship во время летных испытаний был прогнозируемым, но степень разрушения стартовой площадки и ущерб окружающей среде значительно превысила предварительные оценки. Это станет основой для расследования Федерального управления гражданской авиации, которое может занять несколько месяцев, пишет УНН со ссылкой на AmericaSpace.

Детали

Расследование Федеральным управлением гражданской авиации США (FAA) произошедшего после первого запуска Starship инцидента может занять несколько месяцев. 20 апреля компания SpaceX провела первые летные испытания прототипа гигантской ракеты, которую пытались вывести на орбиту. Испытания закончились взрывом.

Такое расследование является стандартной процедурой после подобных аварий, и, в настоящее время, запрет на любые предстоящие испытания обоснованы. По данным FAA, расследование может длиться от нескольких недель до нескольких месяцев.

Не было удивления от того, что сама ракета взорвалась во время подъема. SpaceX и Илон Маск даже ожидали этого, поскольку такова природа новой программы лётных испытаний, отмечает издание. Однако они не ожидали такого разрушения стартовой площадки, которая фактически взорвалась и разбрасывала обломки, поскольку на ней не было системы затопления, что заливает площадки водой или пеной, подавляющей ударные волны, так и противопожарной траншеи для безопасного отвода горящих выхлопных газов. Маск ранее публично заявлял, что отказ от использования траншеи может быть ошибкой. Строительство траншеи требовало бы работы с регулирующими органами и саперным корпусом армии, а также заняло бы значительное количество времени. SpaceX решила не идти по этому пути и продолжила запуск.

Когда ракета размером с небоскреб заревела, 33 двигателя начали бить по земле, разбрасывая обломки по всем направлениям. Куски бетона с арматурой, инженерные камеры, случайные обломки водопровода, наземной инфраструктуры и многое другое покрыли кратерами окружающую территорию, пляжи и дюны.

В настоящее время обсуждаются вопросы о негативном влиянии на окружающую среду, местные биотопы и находящуюся под угрозой исчезновения дикую природу, а также о влиянии на соседние города. В прошлом году в отчете Департамента рыбного хозяйства и дикой природы США говорилось, что деятельность SpaceX "значительно повлияла" на популяции птиц вокруг и привела к их сокращению.

Последствия оказали гораздо большее влияние на окружающий регион, чем SpaceX считала и как это отмечено в их экологической оценке, представленной в FAA для получения лицензии на запуск.

Местные жители соседних Порт-Изабель и Саут-Падре-Айленд публиковали в социальных сетях фотографии и видео, где видно, как пыль и грязь оседают на их домах и транспортных средствах, а от мощных ударных звуковых волн разбиваются окна. Песчаная буря, спровоцированная запуском, была замечена на радарах на расстоянии нескольких миль. Министерство рыбного хозяйства и дикой природы США подтвердило, что запуск вызвал пожар кустарника площадью 3,5 акра.

Частью расследования FAA является определение произошедшего и обеспечение того, чтобы "любая система, процесс или процедура, связанная с инцидентом, не повлияла на общественную безопасность", - заявляет FAA.

Агентство также отмечает, что они инициируют план реагирования на аномалии и координируют свои действия с местными чиновниками по охране дикой природы.

SpaceX хранит молчание и никак не комментирует запуск, кроме того, что он был успешным. Маск также не сказал много, но признал, что им нужна какая-то "система подавления", чтобы разрушение стартовой площадки не повторилось.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: SpaceX со второй попытки запустила Starship, но на высоте 38 метров самая большая ракета в истории взорвалась

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости МираТехнологии

Обратиться по вопросам размещения рекламы