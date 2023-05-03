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SpaceX может попробовать во второй раз запустить Starship уже через два месяца

Киев • УНН

 • 1415713 просмотра

КИЕВ. 3 мая. УНН. Генеральный директор SpaceX Илон Маск заявил, что повторный запуск Starship может состояться через пару месяцев, сообщает УНН со ссылкой на Twitter Илона Маска.

Цитата

“3 месяца назад мы начали строить массивную стальную пластину с водяным охлаждением под пусковую опору. Она не была готова вовремя, и мы ошибочно полагали, основываясь на статических данных о пожаре, что Fondag выдержит 1 запуск.

Похоже, мы можем быть готовы к повторному запуску через 1–2 месяца”, - написал Маск в Twitter.

Напомним

SpaceX со второй попытки запустила Starship, но на высоте 38 метров самая большая ракета в истории взорвалась.

Федеральное управление гражданской авиации будет проводить следственные действия относительно того, что взрыв ракеты-носителя Starship во время летных испытаний был прогнозируемым, но степень разрушения стартовой площадки и вред окружающей среде значительно превысила предыдущие оценки.

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