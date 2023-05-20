"Blue Origin" Безоса выиграла контракт NASA на строительство посадочного модуля для астронавтов
Киев • УНН
КИЕВ. 20 мая. УНН. "Blue Origin" Джеффа Безоса выиграла желаемый контракт NASA на 3,4 миллиарда долларов США на строительство космического корабля для перелета астронавтов на поверхность Луны и с нее. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Отмечается, что "Blue Origin" планирует построить свой посадочный модуль Blue Moon высотой 16 метров в партнерстве с Lockheed Martin Corp, Boeing Co, фирмой программного обеспечения Draper и компанией по робототехнике Astrobotic.
Решение NASA заключить соглашение с "Blue Origin" позволит подготовить второй вариант для отправки астронавтов на Луну в рамках программы Artemis.
В 2021 году NASA выделило компании SpaceX 3 миллиарда долларов США на создание своего космического корабля Starship для высадки астронавтов на поверхность Луны впервые после последней миссии Apollo в 1972 году. Первые две миссии Starship запланированы на конец этого десятилетия.
"Я уже говорил это раньше: мы хотим больше конкуренции, мы хотим два посадочных аппарата, и это лучше. Это означает, что у вас есть надежность, у вас есть резервные копии", — сказал Директор NASA Билл Нельсон.
Руководитель Лунного посадочного модуля компании Джон Кулурис заявил, что "Blue Origin" инвестирует "гораздо больше" суммы в 3,4 миллиарда долларов в разработку космического корабля, и добавил, что именно компания, а не НАСА, оплатит любой перерасход средств.
"Для меня честь быть в этом путешествии с NASA, чтобы высадить астронавтов на Луну", — написал в своем Twitter Безос.
В контрактном документе NASA сказано, что предложение "Blue Origin" было выбрано из-за его более низкой цены, дополнительных возможностей посадочного модуля и плана выполнения двух тестовых миссий на Луну в 2024 и 2025 годах за счет компании.
Напомним
Генеральный директор SpaceX Илон Маск заявил, что повторный запуск Starship может состояться уже через пару месяцев.