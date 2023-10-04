Американская компания будет платить 150 тысяч долларов за то, что намусорила в космосе
Киев • УНН
КИЕВ. 4 октября. УНН. Правительство США впервые в истории оштрафовало компанию за то, что она оставила космический мусор на орбите Земли. Об этом написали BBC, передает УНН.
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«Поскольку спутниковые операции становятся все более распространенными, а космическая экономика ускоряется, мы должны быть уверены, что операторы соблюдают свои обязательства», — сказал глава контрольного бюро федеральной комиссии по связи Лояан Эгал.
Детали
Федеральная комиссия по связи оштрафовала компанию Dish Network на 150 000 долларов США за то, что она не переместила старый спутник на достаточно большое расстояние от используемых.
В комиссии заявили, что спутник EchoStar-7 представляет потенциальный риск для других спутников, вращающихся вокруг Земли, так как может с ними столкнуться.
Компания признала ответственность за свой спутник EchoStar-7 и согласилась заплатить штраф.
Дополнение
После завершения эксплуатации спутника компания должна была поднять его на более высокую на 300 км орбиту. Согласно этому плану, там он не должен был представлять опасности для других активных спутников.
Но впоследствии Dish пришла к выводу, что из-за нехватки топлива она не сможет этого сделать. В конце концов EchoStar-7 оказался лишь на 122 км выше геостационарной орбиты, что значительно меньше безопасного показателя.
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