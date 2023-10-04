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Американська компанія буде платити 150 тисяч доларів за те, що насмітила в космосі

Американська компанія буде платити 150 тисяч доларів за те, що насмітила в космосі

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Уряд США вперше в історії оштрафував компанію за те, що вона залишила космічне сміття на орбіті Землі. Про це написали BBC, передає УНН.

Цитата

«Оскільки супутникові операції стають все більш поширеними, а космічна економіка прискорюється, ми повинні бути впевнені, що оператори дотримуються своїх зобов’язань», — сказав голова контрольного бюро федеральної комісії зі зв’язку Лояан Егал.

Деталі

Федеральна комісія зі зв’язку оштрафувала компанію Dish Network на 150 000 доларів США за те, що вона не перемістила старий супутник на достатньо велику відстань від тих, що використовуються. 

У комісії заявили, що супутник EchoStar-7 становить потенційний ризик для інших супутників, які обертаються навколо Землі, бо може з ними зіштовхнутися. 

Компанія визнала відповідальність за свій супутник EchoStar-7 та погодилася заплатити штраф.

Доповнення

Після завершення експлуатації супутника компанія мала підняти його на вищу на 300 км орбіту. Згідно із цим планом, там він не мав становити небезпеки для інших активних супутників.

Але згодом Dish дійшла висновку, що через брак палива вона не зможе цього зробити. Зрештою EchoStar-7 опинився лише на 122 км вище геостаціонарної орбіти, що значно менше безпечного показника.

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