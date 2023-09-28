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Астронавт NASA провів більш як рік на орбіті Землі та встановив новий рекорд

Астронавт NASA провів більш як рік на орбіті Землі та встановив новий рекорд

Київ • УНН

 • 237917 перегляди

КИЇВ. 28 вересня. УНН. Астронавт NASA Френк Рубіо повернувся на Землю, встановивши новий рекорд по кількості днів перебування американських космонавтів у мікрогравітації. Чоловік провів на орбіті Землі понад рік. Про це пише CNN, передає УНН.

Деталі 

Рубіо та двоє його російських колег — космонавти Сергій Прокоп’єв і Дмитро Петелін — стрибнули з парашутом на посадку в Казахстані на борту російської капсули «Союз МС-23» о 17:17 за місцевим часом (7:17 ранку за східним часом) у середу.

Прибуття екіпажу означало кінець довгої подорожі для Рубіо, який мав провести лише шість місяців на борту Міжнародної космічної станції. Натомість він провів у космосі загалом 371 день після виявлення витоку охолоджуючої рідини з його початкового літака під час пристикування до орбітального форпосту.

Перебування Рубіо встановило новий рекорд найдовшого перебування американських астронавтів у мікрогравітації. Він також став першим американцем, який провів цілий календарний рік на орбіті.

Його рекордна місія також відзначила для Рубіо інші видатні досягнення: це була його перша подорож у космос після того, як його відібрали до загону астронавтів NASA у 2017 році, і на початку місії він став першим астронавтом сальвадорського походження, який побував у навколоземна орбіта.

У недавньому інтерв’ю CNN Рубіо сказав, що якби він знав, що його перебування на космічній станції буде вдвічі довшим, ніж спочатку планувалося, він, «ймовірно, відмовився б» від призначення до того, як почав тренуватися.

Доповнення

За даними NASA, Рубіо та його члени екіпажу подолали 253,3 мільйона кілометрів і здійснили 5963 оберти навколо Землі .

Рубіо перевершив попередній рекорд найдовшого перебування в космосі американського астронавта — 355 днів — який встановив Марк Ванде Хей з NASA у 2022 році.

Покійний російський космонавт Валерій Поляков, який провів 437 безперервних днів на орбіті на борту російської космічної станції «Мир» у період із січня 1994 року по березень 1995 року, є світовим рекордсменом із найдовшого перебування в космосі.

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