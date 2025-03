Новий телескоп WFST шукатиме наднові зірки та попереджатиме про наближення до Землі потенційно небезпечних об’єктів

Цитата

“Він має потенціал для картографування Сонячної системи на великій глибині та масштабі”, — каже Лікай Денг, астроном Національної астрономічної обсерваторії Китайської академії наук у Пекіні.

Деталі

Новий потужний телескоп, що здатен знімати нічне небо в русі розмістили високо в горах на віддаленому Тибетському плато. Минулого тижня китайський Wide Field Survey Telescope (WFST) опублікував своє перше зображення: знімок Андромеди, найближчої до Чумацького Шляху великої галактики, з високою роздільною здатністю.

WFST має прізвисько “Mozi”. Нині він найбільшим у Північній півкулі апарат, що відстежує рухомі космічні об’єкти.

Цей телескоп розробили вчені китайського Університету науки й технологій з Хефеї та фахівці з обсерваторії Purple Mountain Китайської академії наук, що базується у Нанкіні.

Впродовж наступних шести років цей 2,5-метровий телескоп буде сканувати небо на предмет швидких явищ, таких як вибухи зірок і наближення навколоземних об’єктів. Це дозволить вченим отримати глибше уявлення про Чумацький Шлях і його особливості.

Старт його основного дослідження оголосили на початок 2024 року. Адже перш ніж телескоп почне свою шестирічну місію його ще має протестувати команда астрономів. Пілотне дослідження триватиме три місяці.

Пошук “наднової зірки”

Однією з головних цілей WFST є пошук десятків тисяч вибухаючих зірок, відомих як наднові. Команда сподівається знайти серед них близько 100 щороку протягом кількох днів після їхньої вибухової смерті. Такі події важко виявити меншим телескопам, оскільки на ранній фазі наднові виглядають слабко і поводяться інакше, ніж їхні більш зрілі аналоги.

Вчені пояснюють, що глибокий і широкий кут WFST дозволяє вловити початок цих зоряних вибухів, спостерігаючи їх у довжинах хвиль, близьких до ультрафіолетового.

Можливість проводити спостереження на таких частотах дозволить науковцям більш детально вивчити й інші перехідні процеси. Зокрема, кілонова — спалахи світла, які виникають, коли пари нейтронних зірок зливаються, і приливні зриви, що відбуваються, коли зірка наближається надто близько до чорної діри.

Якщо телескопу вдасться “захопити” ці явища у момент їхнього розвитку, це допоможе астрономам знайти відповіді на чи не найважливіші питання про Всесвіт. Можливо саме завдяки “Mozi”, світ невдовзі дізнається, як швидко розширюється Всесвіт, та як утворилися галактики, чорні діри та хімічні елементи.

Додатково

За останнє десятиліття астрономи розробили низку ширококутних телескопів, які мають на меті відстежувати зміну Всесвіту, включно з Zwicky Transient Facility (ZTF) у Каліфорнії, який охоплює площу неба, рівну площі понад 200 повних Місяців у одне зображення.

Метью Ґрем, астроном з Каліфорнійського технологічного інституту в Пасадені, каже, що WFST буде більш вузьким поглядом на нічне небо, але зможе дивитися в космос глибше, ніж ZTF, і знаходити об’єкти, які тьмяніші або віддаленіші.

Він додав, що WFST доповнить проєкт Legacy Survey of Space and Time (LSST), запланований для обсерваторії Vera C. Rubin у Чилі, іншого об’єкта часової області, який має розпочати роботу у 2024 році. WFST буде досліджувати Північну півкулю. тоді як LSST покриває південь. Це важливо для відстеження швидкозмінних і потенційно небезпечних об’єктів, таких як астероїди, які наближаються до Землі.