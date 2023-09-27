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Новый телескоп WFST будет искать сверхновые звезды и предупреждать о приближении к Земле потенциально опасных объектов

Новый телескоп WFST будет искать сверхновые звезды и предупреждать о приближении к Земле потенциально опасных объектов

Киев • УНН

 • 399061 просмотра

КИЕВ. 26 сентября. УНН. Новый мощный китайский телескоп WFST (Wide Field Survey Telescope) будет сканировать небо на предмет быстрых явлений, таких как взрывы звезд и приближение околоземных объектов. О телескопе, который способен отследить рождение сверхновой пишет издание nature, передает УНН.

Цитата

“Он имеет потенциал для картографирования Солнечной системы на большой глубине и масштабе”, — говорит Ликай Денг, астроном Национальной астрономической обсерватории Китайской академии наук в Пекине.

Детали

Новый мощный телескоп, способный снимать ночное небо в движении, разместили высоко в горах на отдаленном Тибетском плато. На прошлой неделе китайский Wide Field Survey Telescope (WFST) опубликовал свое первое изображение: снимок Андромеды, ближайшей к Млечному Пути большой галактики, с высоким разрешением.

WFST имеет прозвище “Mozi”. В настоящее время он является крупнейшим в Северном полушарии аппаратом, отслеживающим движущиеся космические объекты.

Этот телескоп разработали ученые китайского Университета науки и технологий из Хэфэй и специалисты из обсерватории Purple Mountain Китайской академии наук, базирующейся в Нанкине.

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В течение следующих шести лет этот 2,5-метровый телескоп будет сканировать небо на предмет быстрых явлений, таких как взрывы звезд и приближение околоземных объектов. Это позволит ученым получить более глубокое представление о Млечном Пути и его особенностях.

Старт его основного исследования объявили на начало 2024 года. Ведь прежде чем телескоп начнет свою шестилетнюю миссию его еще должна протестировать команда астрономов. Пилотное исследование продлится три месяца.

Поиск “сверхновой звезды”

Одной из главных целей WFST является поиск десятков тысяч взрывающихся звезд, известных как сверхновые. Команда надеется найти среди них около 100 ежегодно в течение нескольких дней после их взрывной смерти. Такие события трудно обнаружить меньшим телескопам, поскольку на ранней фазе сверхновые выглядят слабо и ведут себя иначе, чем их более зрелые аналоги.

Ученые объясняют, что глубокий и широкий угол WFST позволяет уловить начало этих звездных взрывов, наблюдая их в длинах волн, близких к ультрафиолетовому.

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Возможность проводить наблюдения на таких частотах позволит ученым более детально изучить и другие переходные процессы. В частности, килонова — вспышки света, которые возникают, когда пары нейтронных звезд сливаются, и приливные срывы, происходящие, когда звезда приближается слишком близко к черной дыре.

Если телескопу удастся “захватить” эти явления в момент их развития, это поможет астрономам найти ответы на едва ли не самые важные вопросы о Вселенной. Возможно именно благодаря “Mozi”, мир вскоре узнает, как быстро расширяется Вселенная, и как образовались галактики, черные дыры и химические элементы.

Дополнительно

За последнее десятилетие астрономы разработали ряд широкоугольных телескопов, которые имеют целью отслеживать изменение Вселенной, включая Zwicky Transient Facility (ZTF) в Калифорнии, который охватывает площадь неба, равную площади более 200 полных Лун в одно изображение.

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Мэтью Грэм, астроном из Калифорнийского технологического института в Пасадене, говорит, что WFST будет более узким взглядом на ночное небо, но сможет смотреть в космос глубже, чем ZTF, и находить объекты, которые более тусклые или более отдаленные.

Он добавил, что WFST дополнит проект Legacy Survey of Space and Time (LSST), запланированный для обсерватории Vera C. Rubin в Чили, другого объекта временной области, который должен начать работу в 2024 году. WFST будет исследовать Северное полушарие, в то время как LSST покрывает юг. Это важно для отслеживания быстро меняющихся и потенциально опасных объектов, таких как астероиды, которые приближаются к Земле.

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