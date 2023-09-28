Астронавт NASA провел более года на орбите Земли и установил новый рекорд

Детали

Рубио и двое его российских коллег — космонавты Сергей Прокоп’и Дмитрий Петелин — прыгнули с парашютом на посадку в Казахстане на борту российской капсулы «Союз МС-23» в 17:17 по местному времени (7:17 утра по восточному времени) в среду.

Прибытие экипажа означало конец долгого путешествия для Рубио, который должен был провести всего шесть месяцев на борту Международной космической станции. Вместо этого он провел в космосе всего 371 день после обнаружения утечки охлаждающей жидкости из его первоначального самолета во время пристыковки к орбитальному форпосту.

Пребывание Рубио установило новый рекорд самого долгого пребывания американских астронавтов в микрогравитации. Он также стал первым американцем, который провел целый календарный год на орбите.

Его рекордная миссия также ознаменовала для Рубио другие выдающиеся достижения: это было его первое путешествие в космос после того, как он был отобран в отряд астронавтов NASA в 2017 году, и в начале миссии он стал первым астронавтом сальвадорского происхождения, побывавшим на околоземная орбита.

В недавнем интервью’CNN Рубио сказал, что если бы он знал, что его пребывание на космической станции будет вдвое дольше, чем первоначально планировалось, он, «вероятно, отказался бы» от назначения до того, как начал тренироваться.

Дополнение

По данным NASA, Рубио и его члены экипажа преодолели 253,3 миллиона километров и совершили 5963 оборота вокруг Земли .

Рубио превзошел предыдущий рекорд самого долгого пребывания в космосе американского астронавта — 355 дней — который установил Марк Ванде Хей из NASA в 2022 году.

Покойный российский космонавт Валерий Поляков, который провёл 437 непрерывных дней на орбите на борту российской космической станции «Мир» в период с января 1994 года по март 1995 года, является мировым рекордсменом по самому долгому пребыванию в космосе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Новый телескоп WFST будет искать сверхновые звезды и предупреждать о приближении к Земле потенциально опасных объектов