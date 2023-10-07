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2 спутника Project Kuiper компании Amazon отправились в космос.

2 спутника Project Kuiper компании Amazon отправились в космос.

Киев • УНН

 • 675915 просмотра

Киев. 7 октября. УНН. Amazon запустила первые тестовые спутники для своего запланированного интернет-сервиса в качестве конкурента широкополосной сети SpaceX. Об этом пишет klove.com, передает УНН.

Детали

В рамках миссии Protoflight запустили первые 2 спутника Project Kuiper.

Project Kuiper – это проект компании Amazon по расширению мирового доступа к широкополосному интернету с помощью сети из 3236 спутников на низкой околоземной орбите.

Его задача-предоставить широкополосный доступ в интернет в местах, где он был ненадежным, дорогим или полностью недоступным.

Amazon планирует предлагать услуги к концу следующего года.

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