2 супутники Project Kuiper компанії Amazon вирушили в космос
Київ • УНН
КИЇВ. 7 жовтня. УНН. Компанія Amazon запустила перші тестові супутники для свого запланованого інтернет-сервісу як конкурента широкосмуговій мережі SpaceX. Про це пише klove.com, передає УНН.
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У рамках місії Protoflight запустили перші 2 супутники Project Kuiper.
Project Kuiper – це проект компанії Amazon зі збільшення світового доступу до широкосмугового інтернету за допомогою мережі із 3236 супутників на низькій навколоземній орбіті.
Його завданням є надання широкосмугового доступу до Інтернету у місцях, де він був ненадійним, дорогим чи повністю недоступним.
Amazon планує пропонувати послуги до кінця наступного року.
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