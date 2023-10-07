2 супутники Project Kuiper компанії Amazon вирушили в космос

Деталі

У рамках місії Protoflight запустили перші 2 супутники Project Kuiper.

Project Kuiper – це проект компанії Amazon зі збільшення світового доступу до широкосмугового інтернету за допомогою мережі із 3236 супутників на низькій навколоземній орбіті.

Його завданням є надання широкосмугового доступу до Інтернету у місцях, де він був ненадійним, дорогим чи повністю недоступним.

Amazon планує пропонувати послуги до кінця наступного року.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Американська компанія буде платити 150 тисяч доларів за те, що насмітила в космосі