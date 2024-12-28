Компания Blue Origin провела успешное тестирование двигателей ракеты New Glenn: когда запуск
Киев • УНН
Blue Origin успешно провела 24-секундное испытание семи главных двигателей ракеты New Glenn. Первый запуск сверхтяжелого ракетоносителя ожидается не ранее 6 января.
Американская аэрокосмическая компания Blue Origin провела проверку и успешно запустила семь основных двигателей своей крупнейшей ракеты New Glenn, пишет УНН со ссылкой на Arstechnica.
Детали
Испытательный запуск стал последним важным шагом в кампании компании по подготовке к запуску ракеты New Glenn - сверхтяжелого ракетоносителя частной разработки. Blue Origin сообщила, что двигатели ракеты работали в течение 24 секунд. Из них 13 секунд двигатели работали на полную мощность.
"Это огромная веха и проблеск того, что уже не за горами - первый запуск New Glenn", - сказал Джарретт Джонс, старший вице-президент программы New Glenn, в своем пресс-релизе. "Сегодняшний успех доказывает, что наш строгий подход к испытаниям в сочетании с невероятным инструментарием и конструкторскими разработками работает так, как и предполагалось".
Завершение динамического испытания становится историческим моментом для компании, основанной Джеффом Безосом почти четверть века назад.
В отчете Blue Origin по результатам тестирования не была указана дата запуска New Glenn, однако, согласно информации в рекомендациях по полетам, это, вероятно, произойдет не ранее 6 января.
Напомним
Ракета-носитель Vega C успешно вывела спутник Sentinel-1C на орбиту высотой 700 км после двухлетней модернизации. Запуск состоялся с космодрома Куру во Французской Гвиане после установки нового французского сопла.