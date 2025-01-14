Blue Origin знову переносить запуск ракети New Glenn: що пішло не так

Компанія Blue Origin оголосила про другу спробу запуску ракети-носія New Glenn 14 січня о 01:00 за східноєвропейським часом. Проте вже через кілька годин компанія змінила плани, перенісши запуск на четвер, 16 січня. Про це повідомляє Arstechnica, пише УНН.

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Компанія Blue Origin не пояснила, чому запуск ракети відклали на кілька днів. Утім, ймовірно, це пов'язано як з технічними роботами після початкової підготовки до запуску, так і з погодою.

Повідомляється, що у своєму короткому повідомленні в понеділок у другій половині дня Blue Origin підтвердила те, що перша спроба запуску, ще в понеділок вранці, була скасована через накопичення льоду на вентиляційній лінії.

"Сьогоднішня ранкова чистка була пов'язана з утворенням льоду в лінії продувки на допоміжному силовому агрегаті, який живить деякі з наших гідравлічних систем", - заявили в компанії.

Попри виправлення технічної несправності, запуск, що був запланований на вівторок, також було відкладено через погоду. Прогнози погоди на космодромі мису Канаверал вказували на 70% ймовірності несприятливих умов — купчасті хмари, густа хмарність і сильний вітер на старті.

Наразі невідомо, чи то через одну, чи через обидві причини, у понеділок після 20:00 за східним часом компанія відмовилася від спроби запуску на пізніший час тієї ж ночі. Це призвело до 48-годинної затримки, оскільки ракета Falcon 9 з двома приватними місяцеходами, один з яких побудований компанією Firefly, а інший - ispace, має стартувати в аналогічне ранкове вікно в середу.

Запуск New Glenn тепер планується на четвер у часовому проміжку з 01:00 до 04:00 за східним часом. Компанія забезпечить пряму трансляцію запуску на своєму офіційному сайті.

Це буде дебютний політ ракети New Glenn, яка є ключовим проектом Blue Origin у боротьбі за частку ринку космічних перевезень.

Нагадаємо

Компанія Blue Origin Джеффа Безоса відклала дебютний орбітальний запуск своєї нової 98-метрової ракети New Glenn через технічні несправності. Запуск планували здійснити з мису Канаверал, але після кількох затримок місію скасували.