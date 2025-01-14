Blue Origin знову переносить запуск ракети New Glenn: що пішло не так

ukenru
13:49 • 3234 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
12:39 • 22394 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

09:48 • 100611 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

Ексклюзив
09:17 • 127071 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 125148 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 143387 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 172487 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 220014 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 176228 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 151716 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

17 березня, 04:18 • 145218 перегляди
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

17 березня, 04:30 • 145672 перегляди
Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

17 березня, 04:45 • 145025 перегляди
На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

08:48 • 139286 перегляди
Через атаку рф є знеструмлення у кількох областях, вранці були обмеження для промисловості - Укренерго

Через атаку рф є знеструмлення у кількох областях, вранці були обмеження для промисловості - Укренерго

09:10 • 122376 перегляди
Публікації
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

13:16 • 18423 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 194487 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 192571 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 323924 перегляди
Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

12 березня, 15:33 • 351029 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

13:49 • 2565 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

13:11 • 7861 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

10:33 • 60107 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

08:44 • 88594 перегляди
Бельгійська актриса Емілі Декенн померла у віці 43 років від рідкісної форми раку

Бельгійська актриса Емілі Декенн померла у віці 43 років від рідкісної форми раку

08:19 • 85520 перегляди
Актуальне
Blue Origin знову переносить запуск ракети New Glenn: що пішло не так

Blue Origin знову переносить запуск ракети New Glenn: що пішло не так

Київ • УНН

 • 28191 перегляди

Blue Origin відклала дебютний запуск ракети New Glenn з 14 на 16 січня через технічні проблеми та погодні умови. Запуск 98-метрової ракети планується здійснити з мису Канаверал у часовому проміжку з 01:00 до 04:00.

Компанія Blue Origin оголосила про другу спробу запуску ракети-носія New Glenn 14 січня о 01:00 за східноєвропейським часом. Проте вже через кілька годин компанія змінила плани, перенісши запуск на четвер, 16 січня. Про це повідомляє Arstechnica, пише УНН.

Деталі 

Компанія Blue Origin не пояснила, чому запуск ракети відклали на кілька днів. Утім, ймовірно, це пов'язано як з технічними роботами після початкової підготовки до запуску, так і з погодою.

Повідомляється, що у своєму короткому повідомленні в понеділок у другій половині дня Blue Origin підтвердила те, що перша спроба запуску, ще в понеділок вранці, була скасована через накопичення льоду на вентиляційній лінії. 

"Сьогоднішня ранкова чистка була пов'язана з утворенням льоду в лінії продувки на допоміжному силовому агрегаті, який живить деякі з наших гідравлічних систем", - заявили в компанії.

Попри виправлення технічної несправності, запуск, що був запланований на вівторок, також було відкладено через погоду. Прогнози погоди на космодромі мису Канаверал вказували на 70% ймовірності несприятливих умов — купчасті хмари, густа хмарність і сильний вітер на старті.

Наразі невідомо, чи то через одну, чи через обидві причини, у понеділок після 20:00 за східним часом компанія відмовилася від спроби запуску на пізніший час тієї ж ночі. Це призвело до 48-годинної затримки, оскільки ракета Falcon 9 з двома приватними місяцеходами, один з яких побудований компанією Firefly, а інший - ispace, має стартувати в аналогічне ранкове вікно в середу.

Запуск New Glenn тепер планується на четвер у часовому проміжку з 01:00 до 04:00 за східним часом. Компанія забезпечить пряму трансляцію запуску на своєму офіційному сайті.

Це буде дебютний політ ракети New Glenn, яка є ключовим проектом Blue Origin у боротьбі за частку ринку космічних перевезень.

Нагадаємо 

Компанія Blue Origin Джеффа Безоса відклала дебютний орбітальний запуск своєї нової 98-метрової ракети New Glenn через технічні несправності. Запуск планували здійснити з мису Канаверал, але після кількох затримок місію скасували. 

Аліна Волянська

Аліна Волянська

Новини СвітуТехнології
spacexSpaceX
blue-originBlue Origin
dzheff-bezosДжефф Безос
falcon-9Falcon 9

Звернутися з питань розміщення реклами