Blue Origin впервые запустила ракету New Glenn: что известно о конкуренте SpaceX

ukenru
Самому молодому - 24 года: кого удалось вернуть из российского плена
15 января, 13:13 • 115037 просмотра

Самому молодому - 24 года: кого удалось вернуть из российского плена

Эксклюзив
ФГВФЛ выплатил 99% задолженности перед участниками 9-й очереди кредиторов банка "Конкорд"
15 января, 12:02 • 126484 просмотра

ФГВФЛ выплатил 99% задолженности перед участниками 9-й очереди кредиторов банка "Конкорд"

Является вынужденным шагом: Генштаб о ситуации с переводом военных ПС в штурмовые войска
14 января, 14:03 • 160360 просмотра

Является вынужденным шагом: Генштаб о ситуации с переводом военных ПС в штурмовые войска

Эксклюзив
Помощник Гетманцева Сокур пытается избежать преследования: что происходит за кулисами
14 января, 13:22 • 236501 просмотра

Помощник Гетманцева Сокур пытается избежать преследования: что происходит за кулисами

Силы обороны Украины осуществили самый массовый удар по военным объектам рф: в Генштабе рассказали детали
14 января, 13:09 • 160600 просмотра

Силы обороны Украины осуществили самый массовый удар по военным объектам рф: в Генштабе рассказали детали

Александр Усик - лучший боксер 2024-го года. Топ-5 самых грандиозных побед украинца на ринге
13 января, 14:45 • 186325 просмотра

Александр Усик - лучший боксер 2024-го года. Топ-5 самых грандиозных побед украинца на ринге

Эксклюзив
Есть 270 блокпостов: Нацполиция о противодействии утечке оружия с территорий, где ведутся боевые действия
13 января, 13:33 • 157551 просмотра

Есть 270 блокпостов: Нацполиция о противодействии утечке оружия с территорий, где ведутся боевые действия

Эксклюзив
Наступает время тайн и интуиции: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 января
13 января, 09:00 • 142991 просмотра

Наступает время тайн и интуиции: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 января

Теневой флот россии: обход санкций, экологические угрозы и финансирование войны
10 января, 17:45 • 240099 просмотра

Теневой флот россии: обход санкций, экологические угрозы и финансирование войны

Огонь в Калифорнии уничтожил имения Пэрис Хилтон, Бритни Спирс и мамы Бейонсе: кто еще пострадал
10 января, 15:58 • 288782 просмотра

Огонь в Калифорнии уничтожил имения Пэрис Хилтон, Бритни Спирс и мамы Бейонсе: кто еще пострадал

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Без Украины у войск стран ЕС нет шансов выстоять против россии - Зеленский

Без Украины у войск стран ЕС нет шансов выстоять против россии - Зеленский

16 января, 01:17 • 57174 просмотра
На ВОТ Донетчины россияне меняют демографический состав населения за счет азиатских мигрантов

На ВОТ Донетчины россияне меняют демографический состав населения за счет азиатских мигрантов

16 января, 01:48 • 61132 просмотра
Новые санкции действуют эффективнее признания России государством-спонсором терроризма - Госдеп

Новые санкции действуют эффективнее признания России государством-спонсором терроризма - Госдеп

16 января, 01:58 • 55808 просмотра
В своей прощальной речи Байден вспомнил Украину

В своей прощальной речи Байден вспомнил Украину

16 января, 03:13 • 75458 просмотра
Франция и Британия ведут переговоры об отправке миротворческих войск в Украину - The Telegraph

Франция и Британия ведут переговоры об отправке миротворческих войск в Украину - The Telegraph

04:20 • 35102 просмотра
публикации
Международная практика лечения "людей-бабочек" обновляется, но в Украине застыла во времени

Международная практика лечения "людей-бабочек" обновляется, но в Украине застыла во времени

15 января, 08:50 • 141029 просмотра
Развитие усыновления, семейных форм воспитания и патроната: как это работает в регионах Украины

Развитие усыновления, семейных форм воспитания и патроната: как это работает в регионах Украины

14 января, 15:10 • 159475 просмотра
Суд в Киеве 15 января рассмотрит иск владельца "Гулливера" Полищука к АРМА из-за заявления Думы о его связях с рф

Суд в Киеве 15 января рассмотрит иск владельца "Гулливера" Полищука к АРМА из-за заявления Думы о его связях с рф

14 января, 14:49 • 160086 просмотра
Помощник Гетманцева Сокур пытается избежать преследования: что происходит за кулисами

Помощник Гетманцева Сокур пытается избежать преследования: что происходит за кулисами
Эксклюзив

14 января, 13:22 • 236502 просмотра
Это точно завершение карьеры? Все "выходы на пенсию" Тайсона Фьюри

Это точно завершение карьеры? Все "выходы на пенсию" Тайсона Фьюри

13 января, 18:55 • 176690 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
"Добро пожаловать в этот сумасшедший мир": певец Позитив впервые стал отцом

"Добро пожаловать в этот сумасшедший мир": певец Позитив впервые стал отцом

15 января, 13:28 • 112114 просмотра
Дочь Гита Леджера замечена в Бруклине накануне годовщины смерти отца

Дочь Гита Леджера замечена в Бруклине накануне годовщины смерти отца

14 января, 08:13 • 146800 просмотра
Викторию и Дэвида Бекхэмов заметили на обеде в загородном пабе

Викторию и Дэвида Бекхэмов заметили на обеде в загородном пабе

13 января, 15:20 • 136369 просмотра
Тексты легендарной песни Боба Дилана стоимостью до $600 тыс. выставили на аукцион

Тексты легендарной песни Боба Дилана стоимостью до $600 тыс. выставили на аукцион

13 января, 13:40 • 140168 просмотра
Мелания Трамп призналась, что не всегда соглашается со своим мужем

Мелания Трамп призналась, что не всегда соглашается со своим мужем

13 января, 13:32 • 135916 просмотра
Актуальное
Blue Origin впервые запустила ракету New Glenn: что известно о конкуренте SpaceX

Blue Origin впервые запустила ракету New Glenn: что известно о конкуренте SpaceX

Киев  •  УНН

 • 1859 просмотра

Read in English

Blue Origin успешно осуществила первый тестовый запуск 98-метровой ракеты New Glenn с мыса Канаверал. Ракета доставила на орбиту прототип спутника, демонстрируя потенциал для будущих лунных миссий.

В полет отправлен прототип спутника на орбиту в тысячах километров над Землей. Джефф Безос теперь является прямым конкурентом Илона Маска на орбите.

Передает УНН со ссылкой на Ассошиэйтед Пресс.

Детали

Компания Джеффа Безоса Blue Origin запустила свою новую ракету в свой первый тестовый полет в четверг, отправив прототип спутника на орбиту за тысячи миль над Землей.

Старт состоялся после двух перерывов в обратном отсчете, которые задержали запуск на час. Частично все прошло хорошо, - как сообщается, семь метановых двигателей первой ступени выключились, как было запланировано, что позволило отделить вторую ступень. 

Справка

Ракета New Glenn названа в честь первого американца, который вышел на орбиту Земли. 98-метровая ракета разрабатывалась годами и финансировалась компанией Безоса. Она несет экспериментальную платформу, предназначенную для размещения спутников или вывода их на орбиту. Ракета создана для доставки космических кораблей и, возможно, астронавтов на орбиту и даже на Луну.

Основанная 25 лет назад Безосом, Blue Origin с 2021 года запускает платных пассажиров на пределы космоса, включая его самого. Для коротких полетов из Техаса используются меньшие ракеты, названные в честь первого американца в космосе Алана Шепарда.

Компания Blue Origin инвестировала более 1 миллиарда долларов в стартовую площадку Нью-Гленн, восстанавливая исторический комплекс 36 на космической станции на мысе Канаверал. Площадка расположена в 14 километрах от центров управления компании и ракетного завода, за воротами Космического центра Кеннеди NASA.

Безос, который присутствовал на запуске с Mission Control, отказался раскрыть свои личные инвестиции в программу и сказал, что не считает Blue Origin конкуренцией SpaceX Илона Маска.

Image

Тем временем генеральный директор SpaceX публикует пост, чтобы поздравить его с успешным запуском. Сообщение, которое также можно прочитать как сарказм в отношении Джеффа Безоса: "Поздравляю с достижением орбиты с первой попытки", - пишет он.

Напомним,

УНН ранее передавал, что Blue Origin был вынужден перенести дебютный запуск ракеты New Glenn с 14 на 16 января из-за технических проблем и погодных условий. Запуск 98-метровой ракеты планируется осуществить с мыса Канаверал во временном промежутке с 01:00 до 04:00.

NASA Parker исследует Солнце без людей: нужны ли нам космонавты?31.12.24, 15:20 • 19859 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

Новости МираТехнологии
spacexSpaceX
nasaNASA
blue-originBlue Origin
dzheff-bezosДжефф Безос
ilon-maskЭлон Маск

Обратиться по вопросам размещения рекламы