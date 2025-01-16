Blue Origin впервые запустила ракету New Glenn: что известно о конкуренте SpaceX

В полет отправлен прототип спутника на орбиту в тысячах километров над Землей. Джефф Безос теперь является прямым конкурентом Илона Маска на орбите.

Передает УНН со ссылкой на Ассошиэйтед Пресс.

Детали

Компания Джеффа Безоса Blue Origin запустила свою новую ракету в свой первый тестовый полет в четверг, отправив прототип спутника на орбиту за тысячи миль над Землей.

Старт состоялся после двух перерывов в обратном отсчете, которые задержали запуск на час. Частично все прошло хорошо, - как сообщается, семь метановых двигателей первой ступени выключились, как было запланировано, что позволило отделить вторую ступень.

Справка

Ракета New Glenn названа в честь первого американца, который вышел на орбиту Земли. 98-метровая ракета разрабатывалась годами и финансировалась компанией Безоса. Она несет экспериментальную платформу, предназначенную для размещения спутников или вывода их на орбиту. Ракета создана для доставки космических кораблей и, возможно, астронавтов на орбиту и даже на Луну.

Основанная 25 лет назад Безосом, Blue Origin с 2021 года запускает платных пассажиров на пределы космоса, включая его самого. Для коротких полетов из Техаса используются меньшие ракеты, названные в честь первого американца в космосе Алана Шепарда.

Компания Blue Origin инвестировала более 1 миллиарда долларов в стартовую площадку Нью-Гленн, восстанавливая исторический комплекс 36 на космической станции на мысе Канаверал. Площадка расположена в 14 километрах от центров управления компании и ракетного завода, за воротами Космического центра Кеннеди NASA.

Безос, который присутствовал на запуске с Mission Control, отказался раскрыть свои личные инвестиции в программу и сказал, что не считает Blue Origin конкуренцией SpaceX Илона Маска.

Тем временем генеральный директор SpaceX публикует пост, чтобы поздравить его с успешным запуском. Сообщение, которое также можно прочитать как сарказм в отношении Джеффа Безоса: "Поздравляю с достижением орбиты с первой попытки", - пишет он.

Напомним,

УНН ранее передавал, что Blue Origin был вынужден перенести дебютный запуск ракеты New Glenn с 14 на 16 января из-за технических проблем и погодных условий. Запуск 98-метровой ракеты планируется осуществить с мыса Канаверал во временном промежутке с 01:00 до 04:00.

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