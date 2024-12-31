NASA Parker исследует Солнце без людей: нужны ли нам космонавты?

С развитием искусственного интеллекта, космические исследования претерпевают значительные изменения. Недавно солнечный зонд NASA Parker, преодолев ближайшее расстояние до Солнца из всех созданных человеком объектов, продемонстрировал успешное выполнение своей миссии без участия человека. Это подчеркивает все более важную роль роботизированных аппаратов в космических исследованиях, пишет УНН со ссылкой на BBC.

Детали

Накануне Рождества автономный космический корабль пролетел мимо Солнца ближе, чем любой созданный человеком объект до этого. Пронизывая атмосферу, солнечный зонд NASA Parker изучал Солнце, в частности о том, как оно влияет на космическую погоду на Земле. Это был знаковый момент для человечества, но без непосредственного участия человека, поскольку космический корабль сам выполнял свои заранее запрограммированные задачи, пролетая мимо Солнца, без всякой связи с Землей.

В течение последних шести десятилетий через Солнечную систему отправляли роботизированные зонды, достигая мест, недоступных для людей. Во время своего 10-дневного пролета солнечный зонд Parker подвергся температуре 1000C. Но успех этих автономных космических аппаратов в сочетании с развитием нового передового искусственного интеллекта ставит вопрос о том, какую роль могут играть люди в будущем исследовании космоса.

Некоторые ученые сомневаются, понадобятся ли вообще космонавты.

Роботы быстро развиваются, и целесообразность отправки людей становится все слабее. Я не думаю, что деньги любых налогоплательщиков должны быть использованы для отправки людей в космос - говорит лорд Мартин Рис, королевский астроном Великобритании.

Эндрю Коутс, физик из Университетского колледжа Лондона, соглашается.

Для серьезных космических исследований я предпочитаю робототехнику. [Они] могут зайти гораздо дальше и сделать больше вещей. - говорит он.

Кроме того, ученый добавил, что отправить робота в космос значительно дешевле, чем человека. А по мере своего развития ИИ может становиться умнее. поверхностей.

Люди более универсальны, и выполняют задачи быстрее, чем роботы, но нам действительно трудно и дорого поддерживать жизнь в космосе - поддерживает коллегу доктор Вайнерсмит.

Впрочем, технологии могут сыграть определенную роль в дополнении космических путешествий человека, освободив астронавтов от определенных задач, чтобы они могли сосредоточиться на более важных исследованиях.

[ИИ можно использовать для] автоматизации утомительных задач - объясняет доктор Кири Вагстафф, компьютерный и планетолог из США, который ранее работал в Лаборатории реактивного движения НАСА в Калифорнии.

«На поверхности планеты люди устают и теряют внимание, но машины нет», добавил он.

Напомним

Стартап искусственного интеллекта xAI Илона Маска получил $6 млрд инвестиций для расширения суперкомпьютера Colossus. Планируется увеличить количество графических процессоров до более миллиона единиц.

В Госспецсвязи предупреждают, что ИИ используют в мошеннических схемах