NASA Parker досліджує Сонце без людей: чи потрібні нам космонавти?

З розвитком штучного інтелекту, космічні дослідження зазнають значних змін. Нещодавно сонячний зонд NASA Parker, здолавши найближчу відстань до Сонця з усіх створених людиною об’єктів, продемонстрував успішне виконання своєї місії без участі людини. Це підкреслює все більш важливу роль роботизованих апаратів у космічних дослідженнях, пише УНН з посиланням на BBC.

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Напередодні Різдва автономний космічний корабель пролетів повз Сонце ближче, ніж будь-який створений людиною об’єкт до цього. Пронизуючи атмосферу, сонячний зонд NASA Parker вивчав Сонце, зокрема про те, як воно впливає на космічну погоду на Землі. Це був знаковий момент для людства, але без безпосередньої участі людини, оскільки космічний корабель сам виконував свої заздалегідь запрограмовані завдання, пролітаючи повз Сонце, без жодного зв’язку із Землею.

Протягом останніх шести десятиліть через Сонячну систему відправляли роботизовані зонди, досягаючи місць, недоступних для людей. Під час свого 10-денного прольоту сонячний зонд Parker зазнав температури 1000C. Але успіх цих автономних космічних апаратів у поєднанні з розвитком нового передового штучного інтелекту ставить питання про те, яку роль можуть відігравати люди в майбутньому дослідженні космосу.

Деякі вчені сумніваються, чи взагалі знадобляться космонавти.

Роботи швидко розвиваються, і доцільність відправлення людей стає все слабшою. Я не думаю, що гроші будь-яких платників податків повинні бути використані для відправки людей у ​​космос - каже лорд Мартін Ріс, королівський астроном Великобританії.

Ендрю Коутс, фізик з Університетського коледжу Лондона, погоджується.

Для серйозних досліджень космосу я віддаю перевагу робототехніці. [Вони] можуть зайти набагато далі і зробити більше речей. - каже він.

Крім того, вчений додав, що відправити робота у космос значно дешевше, ніж людину. А у міру свого розвитку ШІ може ставати розумнішим. поверхонь.

Люди більш універсальні, і виконують завдання швидше, ніж роботи, але нам справді важко і дорого підтримувати життя в космосі - підтримує колегу доктор Вайнерсміт.

Утім, технології можуть зіграти певну роль у доповненні космічних подорожей людини, звільнивши астронавтів від певних завдань, щоб вони могли зосередитися на більш важливих дослідженнях.

[ШІ можна використовувати для] автоматизації виснажливих завдань - пояснює доктор Кірі Вагстафф, комп’ютерний і планетолог із США, який раніше працював у Лабораторії реактивного руху НАСА в Каліфорнії.

"На поверхні планети люди втомлюються і втрачають увагу, але машини ні", додав він.

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