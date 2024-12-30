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В Держспецзв’язку попереджають, що ШІ використовують в шахрайських схемах

В Держспецзв’язку попереджають, що ШІ використовують в шахрайських схемах

Київ • УНН

 • 24760 перегляди

Шахраї використовують штучний інтелект для клонування голосу жертв та обману їхніх друзів через месенджери. Держспецзв'язок рекомендує використовувати двофакторну автентифікацію та перевіряти особу співрозмовника.

Шахраї використовують інструменти штучного інтелекту в шахрайських схемах. Про це УНН повідомляє з посиланням на Держспецзв’язку.

За допомогою ШІ шахраї можуть підробити ваші фото, відео і навіть голос. Ось, як це працює: шахраї зламують акаунти в месенджерах та просять позичити гроші у друзів власника акаунту. Але, щоб бути переконливішими, шахраї надсилають голосові повідомлення, клонуючи голос людини за допомогою штучного інтелекту, використовуючи записи, які людина раніше надсилала в чатах

- йдеться в повідомленні. 

Зазначається, що це робить їх більш переконливими, а потенційні жертви можуть справді повірити, що допомагають своєму другові. Як вберегтися від шахрайства?

 Перетелефонуйте другові або запитайте в нього те, що можете знати лише ви вдвох, це може бути просте запитання, наприклад, "як ми познайомилися?".

 Щоб захистити вашу сторінку від зламу налаштуйте двофакторну автентифікацію або ще ця функція має назву двоетапна перевірка.

Під час налаштування такої функції для входу до вашого акаунту, крім логіна та пароля, потрібно зазначити електронний ключ або код підтвердження, що повинен надійти на смартфон, електронну скриньку або у відповідний додаток. Це слід робити в тих випадках, коли вхід до вашого акаунту здійснюватиметься з невідомого браузера або мобільного пристрою

- інформують в Держспецзв’язку.

В такому випадку, навіть якщо шахрай дізнається ваш пароль, він не зможе зламати ваш акаунт.

Поліція попереджає про нову схему шахрайства з онлайн-роботою10.09.24, 23:15 • 18256 переглядiв

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Кримінал та НПТехнології
derzhavna-sluzhba-spetsialnoho-zviazku-ukrainyДержавна служба спеціального зв'язку України

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