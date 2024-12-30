В Держспецзв’язку попереджають, що ШІ використовують в шахрайських схемах

Шахраї використовують інструменти штучного інтелекту в шахрайських схемах. Про це УНН повідомляє з посиланням на Держспецзв’язку.

За допомогою ШІ шахраї можуть підробити ваші фото, відео і навіть голос. Ось, як це працює: шахраї зламують акаунти в месенджерах та просять позичити гроші у друзів власника акаунту. Але, щоб бути переконливішими, шахраї надсилають голосові повідомлення, клонуючи голос людини за допомогою штучного інтелекту, використовуючи записи, які людина раніше надсилала в чатах

Зазначається, що це робить їх більш переконливими, а потенційні жертви можуть справді повірити, що допомагають своєму другові. Як вберегтися від шахрайства?

Перетелефонуйте другові або запитайте в нього те, що можете знати лише ви вдвох, це може бути просте запитання, наприклад, "як ми познайомилися?".

Щоб захистити вашу сторінку від зламу налаштуйте двофакторну автентифікацію або ще ця функція має назву двоетапна перевірка.

Під час налаштування такої функції для входу до вашого акаунту, крім логіна та пароля, потрібно зазначити електронний ключ або код підтвердження, що повинен надійти на смартфон, електронну скриньку або у відповідний додаток. Це слід робити в тих випадках, коли вхід до вашого акаунту здійснюватиметься з невідомого браузера або мобільного пристрою