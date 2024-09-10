Поліція попереджає про нову схему шахрайства з онлайн-роботою

Українська поліція попереджає про нову схему шахрайства, пов’язану з фейковими пропозиціями легкої онлайн-роботи. Згідно з даними Кіберполіції, аферисти надсилають повідомлення із заманливими пропозиціями заробітку, які полягають у купівлі та продажу товарів на іншому сайті, нібито для їх популяризації, передає УНН.

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Як діють зловмисники?

За даними поліції, спочатку шахраї виплачують невеликі суми, щоб викликати довіру у жертви.

Далі вони вимагають зареєструватися на шахрайському сайті, де необхідно поповнити "баланс" для здійснення покупок.

Щоб вивести кошти, шахраї вимагають нові перекази, фактично затягуючи в схему.

Як уберегти себе від шахрайських дій?

Не довіряйте сумнівним пропозиціям заробітку в Інтернеті.

Не переходьте за ненадійними посиланнями та не вводьте свої платіжні дані.

Припиніть спілкування та заблокуйте невідомий номер, якщо підозрюєте шахрайство.

Якщо шахраї отримали доступ до даних вашої платіжної картки, негайно зв'яжіться з банком та заблокуйте рахунок. Обов’язково зверніться до поліції, щоб повідомити про випадок шахрайства.

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