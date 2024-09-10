Поліція попереджає про нову схему шахрайства з онлайн-роботою
Київ • УНН
Українська кіберполіція виявила нову схему шахрайства з фейковими пропозиціями легкої онлайн-роботи. Зловмисники заманюють жертв обіцянками заробітку, вимагаючи реєстрації на шахрайських сайтах та поповнення "балансу".
Українська поліція попереджає про нову схему шахрайства, пов’язану з фейковими пропозиціями легкої онлайн-роботи. Згідно з даними Кіберполіції, аферисти надсилають повідомлення із заманливими пропозиціями заробітку, які полягають у купівлі та продажу товарів на іншому сайті, нібито для їх популяризації, передає УНН.
Деталі
Як діють зловмисники?
За даними поліції, спочатку шахраї виплачують невеликі суми, щоб викликати довіру у жертви.
Далі вони вимагають зареєструватися на шахрайському сайті, де необхідно поповнити "баланс" для здійснення покупок.
Щоб вивести кошти, шахраї вимагають нові перекази, фактично затягуючи в схему.
Як уберегти себе від шахрайських дій?
Не довіряйте сумнівним пропозиціям заробітку в Інтернеті.
Не переходьте за ненадійними посиланнями та не вводьте свої платіжні дані.
Припиніть спілкування та заблокуйте невідомий номер, якщо підозрюєте шахрайство.
Якщо шахраї отримали доступ до даних вашої платіжної картки, негайно зв'яжіться з банком та заблокуйте рахунок. Обов’язково зверніться до поліції, щоб повідомити про випадок шахрайства.
росіяни створюють фейкові копії Координаційного штабу: рідних військовополонених попередили про шахраїв10.09.24, 21:01 • 31044 перегляди