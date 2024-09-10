росіяни створюють фейкові копії Координаційного штабу: рідних військовополонених попередили про шахраїв
Київ • УНН
Координаційний штаб попереджає про фейкові копії державних проєктів для родичів полонених. Росіяни збирають дані українців для вербування, шантажу та маніпуляцій.
Росіяни почали копіювати створені Координаційним штабом державні проєкти для російських родичів полонених. Такі "двійники" обіцяють українцям допомогу у пошуку рідних у ворожому полоні або інформацію про них. Про це попередили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими, передає УНН.
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Ворог навмисно намагається залучити якнайбільшу авдиторію та накопичити відомості про українців для своїх підступних цілей, а саме - вербування громадян, шантажу, погроз, маніпуляції настроями родин Оборонців та розхитування суспільства
Там також підкреслили, що в жодному разі не можна надавати стороннім застосункам, а також анонімним джерелам, номери своїх телефонів, банківських рахунків, персональні дані або дані своїх близьких.
Коордштаб попереджає - надана на сумнівних платформах інформація чи персональні дані можуть зашкодити українським захисникам у полоні.
Також відомості про полоненого чи особу, яка зникла безвісти, можуть становити небезпеку для його побратимів. Звертайтеся лише до верифікованих державних структур України
Як не стати жертвою шахраїв: кіберполіція дала поради родичам військовополонених та зниклих безвісти13.08.24, 13:55 • 28676 переглядiв