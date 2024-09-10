россияне создают фейковые копии Координационного штаба: родных военнопленных предупредили о мошенниках
Киев • УНН
Координационный штаб предупреждает о фейковых копиях государственных проектов для родственников пленных. Россияне собирают данные украинцев для вербовки, шантажа и манипуляций.
Россияне начали копировать созданные Координационным штабом государственные проекты для российских родственников пленных. Такие «двойники» обещают украинцам помощь в поиске родных во вражеском плену или информацию о них. Об этом предупредили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными, передает УНН.
Детали
Враг намеренно пытается привлечь как можно большую аудиторию и накопить сведения об украинцах для своих коварных целей, а именно - вербовки граждан, шантажа, угроз, манипуляции настроениями семей Оборонцев и расшатывания общества
Там также подчеркнули, что ни в коем случае нельзя предоставлять сторонним приложениям, а также анонимным источникам, номера своих телефонов, банковских счетов, персональные данные или данные своих близких.
Коордштаб предупреждает - предоставленная на сомнительных платформах информация или персональные данные могут навредить украинским защитникам в плену.
Также сведения о пленном или лице, пропавшем без вести, могут представлять опасность для его собратьев. Обращайтесь только к верифицированным государственным структурам Украины
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