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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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россияне создают фейковые копии Координационного штаба: родных военнопленных предупредили о мошенниках

Киев  •  УНН

10 сентября 2024, 18:01  •  18369 просмотра

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Координационный штаб предупреждает о фейковых копиях государственных проектов для родственников пленных. Россияне собирают данные украинцев для вербовки, шантажа и манипуляций.

Россияне начали копировать созданные Координационным штабом государственные проекты для российских родственников пленных. Такие «двойники» обещают украинцам помощь в поиске родных во вражеском плену или информацию о них. Об этом предупредили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными, передает УНН.

Детали

Враг намеренно пытается привлечь как можно большую аудиторию и накопить сведения об украинцах для своих коварных целей, а именно - вербовки граждан, шантажа, угроз, манипуляции настроениями семей Оборонцев и расшатывания общества

- предупредили в Координационном штабе. 

Там также подчеркнули, что ни в коем случае нельзя предоставлять сторонним приложениям, а также анонимным источникам, номера своих телефонов, банковских счетов, персональные данные или данные своих близких.

Коордштаб предупреждает - предоставленная на сомнительных платформах информация или персональные данные могут навредить украинским защитникам в плену.

Также сведения о пленном или лице, пропавшем без вести, могут представлять опасность для его собратьев. Обращайтесь только к верифицированным государственным структурам Украины

- подытожили в Координационном штабе. 

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