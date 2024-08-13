Как не стать жертвой мошенников: киберполиция дала советы родственникам военнопленных и пропавших без вести
Киев • УНН
В Украине участились случаи мошенничества в отношении родственников военнопленных и пропавших без вести. Киберполиция предоставляет советы по противодействию мошенникам и рекомендует обращаться к официальным источникам информации.
Все чаще в Украине встречаются случаи, когда родственники и близкие военнопленных становятся жертвами мошенников, которые спекулируют на теме освобождения украинских воинов и поиска без вести пропавших людей. Об этом заявили в Киберполиции, передает УНН.
Детали
Правоохранители отметили, что мошенники в соцсетях отслеживают публичные сообщения людей, которые ищут информацию о пропавших без вести или пленных родственниках.
Представляясь волонтерами, журналистами, представителями государственных органов или даже представителями страны-агрессора, злоумышленники обещают способствовать освобождению, организовать телефонный разговор или предоставить информацию о близком человеке.
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Для достижения собственных целей они выпытывают конфиденциальную информацию (персональные и контактные данные военных, в частности ФИО, наименование воинской части\подразделения, воинское звание, статус военного, а также информацию о банковских карточках, фото документов и т.д.).
Киберполиция советует избегать любых контактов с подозрительными лицами, которые могут оказаться мошенниками. Основные советы по противодействию мошенничествам:
- Проверка источника информации. Всегда выясняйте, кто именно обращается к вам с предложением помощи. Обращайте внимание на официальные источники информации, такие как официальные сайты государственных учреждений или проверенные организации, которые занимаются вопросами освобождения военнопленных.
- Защита личных данных. Никогда не передавайте конфиденциальные данные незнакомцам. Избегайте раскрытия персональной информации в социальных сетях, даже в личных сообщениях.
- Сомнительные предложения. Будьте осторожны с любыми финансовыми предложениями, связанными с "освобождением" или "помощью". Помните, что государственные органы и официальные волонтерские организации не требуют оплату за предоставление информации или помощи.
- Обращайтесь к правоохранителям. Если вы подозреваете, что стали жертвой онлайн-мошенничества, немедленно обращайтесь в киберполицию по ссылке.
В Киберполиции добавляют - для предоставления правоохранителям информации о попадании близкого человека в плен и сдачи биологических образцов ДНК-профиля воспользуйтесь номерами телефонов на официальном сайте Национальной полиции Украины. Там же размещен алгоритм действий на случай, если местонахождение вашего близкого человека неизвестно или он находится в плену.
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Для надежной и безопасной помощи в поиске пропавших без вести, по вопросам обмена военнопленных, возвращения заключенных, депортированных и принудительно перемещенных гражданских лиц, в том числе детей, обращайтесь в Офис Омбудсмена:
- позвонив по телефонам: 0800501720 или 0442997408
- написав на электронную почту: [email protected]
- офлайн через общественную приемную по адресу: г. Киев, ул. Институтская, 21/8.
Напомним,
В марте заместитель главы Национальной полиции Андрей Небытов заявил, что с начала полномасштабного вторжения более 50 тысяч человек считаются пропавшими без вести