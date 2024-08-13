Как не стать жертвой мошенников: киберполиция дала советы родственникам военнопленных и пропавших без вести

Все чаще в Украине встречаются случаи, когда родственники и близкие военнопленных становятся жертвами мошенников, которые спекулируют на теме освобождения украинских воинов и поиска без вести пропавших людей. Об этом заявили в Киберполиции, передает УНН.

Детали

Правоохранители отметили, что мошенники в соцсетях отслеживают публичные сообщения людей, которые ищут информацию о пропавших без вести или пленных родственниках.

Представляясь волонтерами, журналистами, представителями государственных органов или даже представителями страны-агрессора, злоумышленники обещают способствовать освобождению, организовать телефонный разговор или предоставить информацию о близком человеке.

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Для достижения собственных целей они выпытывают конфиденциальную информацию (персональные и контактные данные военных, в частности ФИО, наименование воинской части\подразделения, воинское звание, статус военного, а также информацию о банковских карточках, фото документов и т.д.).

Киберполиция советует избегать любых контактов с подозрительными лицами, которые могут оказаться мошенниками. Основные советы по противодействию мошенничествам:

Проверка источника информации. Всегда выясняйте, кто именно обращается к вам с предложением помощи. Обращайте внимание на официальные источники информации, такие как официальные сайты государственных учреждений или проверенные организации, которые занимаются вопросами освобождения военнопленных. Защита личных данных. Никогда не передавайте конфиденциальные данные незнакомцам. Избегайте раскрытия персональной информации в социальных сетях, даже в личных сообщениях.

Сомнительные предложения. Будьте осторожны с любыми финансовыми предложениями, связанными с "освобождением" или "помощью". Помните, что государственные органы и официальные волонтерские организации не требуют оплату за предоставление информации или помощи.

Обращайтесь к правоохранителям. Если вы подозреваете, что стали жертвой онлайн-мошенничества, немедленно обращайтесь в киберполицию по ссылке.



В Киберполиции добавляют - для предоставления правоохранителям информации о попадании близкого человека в плен и сдачи биологических образцов ДНК-профиля воспользуйтесь номерами телефонов на официальном сайте Национальной полиции Украины. Там же размещен алгоритм действий на случай, если местонахождение вашего близкого человека неизвестно или он находится в плену.

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Для надежной и безопасной помощи в поиске пропавших без вести, по вопросам обмена военнопленных, возвращения заключенных, депортированных и принудительно перемещенных гражданских лиц, в том числе детей, обращайтесь в Офис Омбудсмена:

позвонив по телефонам: 0800501720 или 0442997408

написав на электронную почту: [email protected]



офлайн через общественную приемную по адресу: г. Киев, ул. Институтская, 21/8.



Напомним,

В марте заместитель главы Национальной полиции Андрей Небытов заявил, что с начала полномасштабного вторжения более 50 тысяч человек считаются пропавшими без вести