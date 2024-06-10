Родные пленных будут получать оповещения в "Дія" - Федоров

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Разрушение дорог тяжелым транспортом аграрных компаний негативно влияет на логистику ВСУ - эксперт
  •  70575 просмотра

Разрушение дорог тяжелым транспортом аграрных компаний негативно влияет на логистику ВСУ - эксперт

Эксклюзив
Участники схем серого экспорта зерна должны быть наказаны согласно уголовному законодательству - депутат
  •  80014 просмотра

Участники схем серого экспорта зерна должны быть наказаны согласно уголовному законодательству - депутат

Эксклюзив
Позаботьтесь о себе и своем эмоциональном состоянии: гороскоп для всех знаков Зодиака с 10 по 16 июня
  •  84081 просмотра

Позаботьтесь о себе и своем эмоциональном состоянии: гороскоп для всех знаков Зодиака с 10 по 16 июня

Эксклюзив
Лубинец о якобы более 6 тыс. военнопленных: рф ни разу не передавала никаких списков
7 июня 2024, 11:06  •  174896 просмотра

Лубинец о якобы более 6 тыс. военнопленных: рф ни разу не передавала никаких списков

Эксклюзив
Блокирование границ: дело против Сольського могло стать дополнительным аргументом для поляков
7 июня 2024, 09:38  •  174501 просмотра

Блокирование границ: дело против Сольського могло стать дополнительным аргументом для поляков

Эксклюзив
Решение суда, которым признана незаконной ликвидация "Конкорда", создает основания для открытия уголовного дела против чиновников НБУ - адвокат
7 июня 2024, 08:26  •  152160 просмотра

Решение суда, которым признана незаконной ликвидация "Конкорда", создает основания для открытия уголовного дела против чиновников НБУ - адвокат

Эксклюзив
Количество блокировок налоговых накладных увеличилось, что может свидетельствовать о попытках давления на бизнес - ЕБА
7 июня 2024, 07:39  •  107508 просмотра

Количество блокировок налоговых накладных увеличилось, что может свидетельствовать о попытках давления на бизнес - ЕБА

Эксклюзив
СНБО должен изучить деятельность подконтрольных Грозе и Науменко компаний на предмет сотрудничества с подсанкционными предприятиями - депутат
7 июня 2024, 07:34  •  90433 просмотра

СНБО должен изучить деятельность подконтрольных Грозе и Науменко компаний на предмет сотрудничества с подсанкционными предприятиями - депутат

Эксклюзив
Эксперт объяснил блокирование границы поляками операцией российских спецслужб
7 июня 2024, 06:21  •  86409 просмотра

Эксперт объяснил блокирование границы поляками операцией российских спецслужб

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Макрон распустил парламент после победы французских правых на выборах в ЕС

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Поступление валютной выручки и борьба с серым экспортом: Кипер рассказал о результате своего "революционного приказа"

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7 июня 2024, 13:28  •  209627 просмотра
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7 июня 2024, 07:27  •  216590 просмотра
Крипта для чайников. Часть 6. Безопасность при использовании криптовалютных бирж и обменников

Крипта для чайников. Часть 6. Безопасность при использовании криптовалютных бирж и обменников

7 июня 2024, 07:04  •  215550 просмотра
Новым директором "Олимпекс Купе Интернешнл" Грозы и Науменко стал их подельник в вероятной незаконной продаже зерна американского инвестора

Новым директором "Олимпекс Купе Интернешнл" Грозы и Науменко стал их подельник в вероятной незаконной продаже зерна американского инвестора

7 июня 2024, 06:57  •  201790 просмотра

Родные пленных будут получать оповещения в "Дія" - Федоров

Координационный штаб будет отправлять сообщения через приложение "Дія" семьям пленных и пропавших без вести лиц, чтобы защитить их от мошенничества и дезинформации, связанных с пребыванием их родных в плену в россии.

Общество •   •  6440 просмотра
Родные пленных будут получать оповещения в "Дія" - Федоров

На Луганщине оккупанты набирают на работу в "администрации" людей без высшего образования - ОВА

В Луганской области российские оккупационные войска набирают людей без высшего образования на административные должности в Старобельске.

Общество •   •  8596 просмотра
На Луганщине оккупанты набирают на работу в "администрации" людей без высшего образования - ОВА

ISW: разрешение США бить по рф сократило "неприкосновенную территорию" рф максимум на 16%

В отчете ISW говорится, что изменение политики США, которая позволила Украине наносить удары по некоторым российским военным объектам на небольшой части российской территории, сократило "неприкосновенную территорию" рф максимум на 16%, в то время как россия обеспечивает по меньшей мере 84% наземной защиты.

Война •   •  9605 просмотра
ISW: разрешение США бить по рф сократило "неприкосновенную территорию" рф максимум на 16%

Мустафа Найем написал заявление об отставке с должности главы Агентства восстановления

Мустафа Найем написал заявление об увольнении с должности главы Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры.

политика •   •  8221 просмотра
Мустафа Найем написал заявление об отставке с должности главы Агентства восстановления

Макрон распустил парламент после победы французских правых на выборах в ЕС

Эммануэль Макрон распустил парламент Франции и объявил о досрочных выборах после того, как его партия потерпела унизительное поражение от ультраправых на выборах в Европарламент.

Новости Мира •   •  7749 просмотра
Макрон распустил парламент после победы французских правых на выборах в ЕС

Поступление валютной выручки и борьба с серым экспортом: Кипер рассказал о результате своего "революционного приказа"

Кипер рассказал о результате своего "революционного приказа".

Экономика •   •  10459 просмотра
Поступление валютной выручки и борьба с серым экспортом: Кипер рассказал о результате своего "революционного приказа"

В Силах обороны Юга опровергли информацию о поражении большого десантного корабля в Азовском море

Силы обороны Бга опровергли информацию о поражении большого российского десантного корабля в Азовском море.

Война •   •  14608 просмотра
В Силах обороны Юга опровергли информацию о поражении большого десантного корабля в Азовском море

Генштаб: на Черниговском и Сумском направлениях без активных наступательных действий врага, напряженно на Купянском и несколько напряженно на Кураховском направлениях

С начала суток на фронте произошло 38 боевых столкновений, напряженной оставалась ситуация на Купянском и Кураховском направлениях.

Война •   •  13462 просмотра
Генштаб: на Черниговском и Сумском направлениях без активных наступательных действий врага, напряженно на Купянском и несколько напряженно на Кураховском направлениях

Михаил Кохан стал бронзовым призером чемпионата Европы по метанию молота

Украинский легкоатлет Михаил Кохан получил бронзовую награду на чемпионате Европы-2024 в секторе метания молота с результатом 80,18 метра.

спорт •   •  11543 просмотра
Михаил Кохан стал бронзовым призером чемпионата Европы по метанию молота

Зеленский о ситуации на Сумщине: по состоянию на утро флаг рф в Рыжевке уничтожен, присутствия оккупанта нет

Вооруженные Силы Украины полностью контролируют ситуацию на Сумщине, уничтожив российский флаг в селе Рыжевка. Присутствия оккупанта там по состоянию на утро 10 июня нет.

Война •   •  11511 просмотра
Зеленский о ситуации на Сумщине: по состоянию на утро флаг рф в Рыжевке уничтожен, присутствия оккупанта нет