Родные пленных будут получать оповещения в "Дія" - Федоров

Координационный штаб будет отправлять оповещения через "Дія" семьям пленных и пропавших без вести, сообщил в понедельник вице-премьер - министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, пишет УНН.

Семьи военнопленных и гражданских, которых россия удерживает в плену, а также семьи пропавших без вести - уязвимы. Часто этим пользуются россияне и посылают компрометирующие сообщения, где просят деньги в обмен на "освобождение из плена". Или спамеры спекулируют на этой теме, прикрепляют ссылку, а затем крадут данные человека. Чтобы защитить семьи от этого беспорядка, отныне все уведомления из кабинета из Координационного штаба по обращению с военнопленными будут в "Дія" - написал Федоров в Telegram.

Он объяснил, как это будет на деле. "Когда человек пропадает, родные оставляют заявление в личном кабинете на сайте Координационного штаба. В "Дія" поступят оповещения из этого кабинета", - указал глава Минцифры и отметил, что будет сообщаться о том, что:

заявление подтвердили;

к делу добавили информацию;

человека освободили из плена.

"Если человек считался пропавшим без вести, а потом удалось подтвердить, что он в плену, - также будет оповещение в "Дія", - отметил Федоров.

В Минцифры уточнили, что запускают push-оповещения в "Дія" для семей пропавших без вести лиц, военных и гражданских пленных, тогда как ранее информирование происходило через смс.

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