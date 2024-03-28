В Украине более 50 тыс. человек считаются пропавшими без вести - Нацполиция

С началом российского вторжения количество пропавших выросло в 4 раза и на сегодня более 50 тыс. человек считаются пропавшими без вести. Об этом на своей странице сообщил заместитель главы Национальной полиции Андрей Небытов, передает УНН.

"Война изменила масштабы розыскной работы. До войны за все годы независимости пропавшими без вести считались 12 292 человека. С началом российского вторжения количество пропавших выросло в 4 раза. На сегодня неразысканными остаются 50 150 человек", - сообщил Небытов.

Он отметил, что быстрый розыск без вести пропавших и лиц, пропавших при особых обстоятельствах, идентификация погибших в условиях военного положения - основные темы, которые были обсуждены на межведомственном научно-практическом круглом столе в Национальной академии внутренних дел.

"Сбор информации, верификация данных, реализация поисковых мероприятий - усложняются из-за непредсказуемой ситуации на линии фронта, массированных атак на мирные города, миграции людей и временной оккупации территорий", - добавил Небытов.

Также по его словам, нагрузка на уголовный розыск увеличилась, однако оперативники работают на максимуме и продолжают бороться за каждую человеческую судьбу.

Кроме того, Небытов отметил, что в 2022 количество пропавших без вести составило 31293 человек, а в 2023 - 46769 человек.

Напомним

Спецслужбы страны-агрессора пытаются выманить у семей военнопленных и пропавших без вести их персональные данные в обмен на якобы "помощь" в поиске близких.