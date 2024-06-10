Рідні полонених отримуватимуть сповіщення у "Дії" - Федоров
Київ • УНН
Координаційний штаб буде відправляти повідомлення через додаток "Дія" сім'ям полонених і зниклих безвісти осіб, щоб захистити їх від шахрайства і дезінформації, пов'язаних з перебуванням їхніх рідних в полоні у росії.
Координаційний штаб надсилатиме сповіщення через "Дію" родинам полонених та зниклих безвісти, повідомив у понеділок віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, пише УНН.
Родини військовополонених і цивільних, яких росія утримує в полоні, а також сім’ї зниклих безвісти - вразливі. Часто цим користуються росіяни та надсилають компрометуючі повідомлення, де просять гроші в обмін на "звільнення з полону". Або спамери спекулюють на цій темі, прикріпляють лінк, а потім викрадають дані людини. Щоб захистити родини від цього безладу, відтепер усі сповіщення з кабінету з Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими будуть у "Дії"
Він пояснив, як це буде на ділі. "Коли людина зникає, рідні залишають заяву в особистому кабінеті на сайту Координаційного штабу. У "Дію" надійдуть сповіщення з цього кабінету", - вказав голова Мінцифри і зазначив, що повідомлятиметься про те, що:
- заяву підтвердили;
- до справи додали інформацію;
- людину звільнили з полону.
"Якщо людина вважалась зниклою безвісти, а потім вдалося підтвердити, що вона в полоні, - також буде сповіщення в "Дії", - зазначив Федоров.
У Мінцифри уточнили, що запускають push-сповіщення в "Дії" для сімей зниклих безвісти осіб, військових та цивільних полонених, тоді як раніше інформування відбувалося через смс.
В Україні понад 50 тис. людей вважаються зниклими безвісти - Нацполіція28.03.24, 20:25 • 27445 переглядiв